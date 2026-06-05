16時以降限定!サクサクの唐揚げに香味野菜をのせた、フレバル新メニュー発売【フレッシュネスバーガー】

フレッシュネスバーガーは、16時以降のサービス「フレバル」の新メニュー「唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油」を、2026年6月10日から7月7日まで発売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油の画像はこちら】

◆唐揚げ 香味野菜&香ばし醤油 520円

【販売期間】

2026年6月10日〜7月7日 16時以降限定

【販売店舗】

全国のフレッシュネスバーガー店舗

※球場店舗･動物園店舗を除く

※一部店舗(フードコート店など)では取り扱わない。

※ビールの取り扱いは店舗により異なる。

サクサクの唐揚げに香味野菜(ネギ･赤軸かいわれ大根･針生姜)をたっぷりとのせた、風味豊かな一品。

醤油こうじを隠し味に加えた甘辛い照り焼きソースに、サクサクとした食感の「香ばし醤油」を合わせることで、コク深くやみつきになる味わいに仕上げた。香味野菜の爽やかな香りとシャキシャキ食感がアクセントとなり、食べ進めるほどに広がる味わいの変化を楽しめる。ビールやハイボールなどのアルコールドリンクと相性が良いという。

〈夕方16時〜販売中 フレバルとは〉

フレッシュネスバーガーでは夕方16時以降、「フレバル」として気軽に楽しめるアルコール&フードを提供している。好きなドリンク1杯とフード1品が選べるフレバルセット(680円/780円)をはじめ、ビール･ハイボール･フレッシュサワーなどのアルコール(290円)と、ガーリックポテト･アボカドサルサなど、お酒に合うフード(420円/520円)を用意し、気軽に立ち寄れる“夜のサードプレイス”として提案している。