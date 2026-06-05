◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第３日 Ａブロック▽慶大―法大（５日・神宮）

新人戦６連覇を目指す慶大が法大に敗戦した。先発・品川千尋（１年＝慶応）が５回３安打無失点も、中継ぎ陣が同点の９回に２失点を喫し勝ち越しを許した。打線は同点の初回、２死から３番・加藤右悟（２年＝慶応）が法大先発・吉田遙孔（１年＝静岡）の外角のカットボールをを捉え、左越えソロを放ち先制。４回には適時打と犠飛で２点を追加するも５回以降はあと１本が出なかった。

プロ通算５２５本塁打のレジェンド・清原和博氏（５８）の次男・勝児内野手（２年＝慶応）は新人戦の主将を立候補で務め、８番・二塁で出場。客席から和博氏が見守る中で、４回に中堅への犠飛を放つも、３打数無安打１打点に終わった。６連覇を逃したチームには「チームとしてどう勝つかということをずっとやってきたので、それが今日でなくて。本当に悔しいという気持ちしかないです」と苦杯をなめた。

初回に先制となる大学初本塁打を放った加藤。昨秋のリーグ戦に１１試合出場し、打率２割５分の成績を残すも今春は出場なしに終わっていた。秋のリーグ戦に向けては「秋のフレッシュには出ないぐらいの気持ちで、リーグ戦の方にしっかり出られるように夏頑張りたい」と、今季５季ぶりに優勝したチームへの貢献を誓った。