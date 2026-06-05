タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて自身の猛プッシュで大ヒットした名曲を明かされる場面があった。

この日は作曲家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。秋元氏はタモリとの出会いについて、「タモリのオールナイトニッポン」で「一番下のはがき選び」を務めていた際だと言い、タモリは「そうそう。覚えているよ。大学（生）だったと思うよ」と応じた。

秋元氏は当時の同番組について「自分が好きなものをやるっていうのがいかに響くかって。つまりもうその計算とか打算ではない」とコメント。

「単純に、もんた&ブラザーズの『ダンシング・オールナイト』って、タモリさんが“これいい曲だな”って言って」と回顧し、「1回の放送で3回かけたことがあるんです」と打ち明けた。

タモリは「いや覚えてない、本当に」と照れた様子で話したが、秋元氏は「そしたらヒットしたんですよ」と証言した。

「あれも驚きましたね」としみじみと語り、昔は「深夜ってエネルギーがあったんですよね」と続けた。