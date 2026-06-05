サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が事前合宿地のメキシコ・モンテレイで“ノマド状態”に陥った。練習初日の3日はメキシコの強豪ティグレスの練習場を使用する予定だったが、ピッチ不良により急きょU―19日本代表が使用予定だった大学施設に変更。その大学施設の芝生の状態も良好ではなく、一部練習メニューの変更を余儀なくされた。

よりよい環境を求め、練習2日目の4日はメキシコ1部モンテレイの練習場に変更。今合宿は暑熱対策が主要目的で、より日差しが強い午前開始を希望していたが、施設側の都合で午後5時開始となった。モンテレイの練習場は日本が1次リーグで対戦するチュニジア代表がW杯期間中のベースキャンプ地として今後使用する予定。チュニジア代表用に整備された男子トップチーム用のピッチは使えず、女子用のグラウンドだったが、芝生の状態は上々だった。

日本協会の山本昌邦技術委員長は「より良い環境を求めて今回こういう移動になりました。悪天候の影響もある。ティグレスが準備していたところは天候上の理由なんで仕方ないところもある」と説明。練習3日目の5日の会場は2日目とおなじモンテレイの練習場に決定したが、時間は午後5時となる。連日、練習会場と時間は前夜に決まっており、生活リズムをつくるのが難しい状況が続いている。

5度目のW杯を迎える百戦錬磨のDF長友佑都は「順応力と、環境をネガティブにとらえるのか、ポジティブにとらえるのかが大事になる。当たり前のことだけど、重圧がかかると当たり前のことができなくなる。僕はこういうことにすごく慣れているので、若い選手が動揺しないように、ナーバスにならないように、そういう声がけをしていきたい」と語った。