北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けた日本代表の事前合宿（メキシコ・モンテレイ）に参加しているＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）が、現地時間４日に２５歳の誕生日を迎えた。

練習後、報道陣の取材に応じ、２５歳になった心身の感覚を語るとともに、２１歳の後輩からの学びも明かした。

もう若手とは言われなくなる年齢に差し掛かった久保は「メンタル的にも僕、若いので現実的に３０歳とかはまだ見えてない。まだ体がきついとかもあんまない。みんな２５歳とかになって年取ったみたいに言うけど、そんな感じじゃない」。心身ともに加齢を感じていないようだ。

さらに２１歳のＦＷ塩貝健人（ボルフスブルク）について言及。「おもろいですよ、塩貝君。僕とはまた違った感じで日本人っぽくないところがあって。でも、キャリア的にもインテリな一面も持ち合わせているし、初めてだけど、すごい面白いっすね」と率直な感想を語った。

さらにその後輩からの学びもあった。「一つのミスに対して周りが見えなくなるくらいプレーを真剣にやってるなっていうのが伝わる。一つひとつのプレーを真剣にやってるという意味では、僕も学ばないといけないのかなと思う」

事前キャンプに入りＷ杯ムードが高まる状況となる中、「Ｗ杯に向けていい準備をしたい。意外と時間もない。ここから、いろいろな戦術練習も増えてくると思う。チームとしての連係連動、あとは個人としてコンディションを上げていきたい」と本番を見据えた。