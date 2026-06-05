スピードワゴン井戸田潤の美人妻、具だくさん中華料理2品披露「カニたっぷりでゴージャス」「栄養バランス満点」
【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。中華料理が並ぶ食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気芸人の34歳美人妻「カニたっぷりでゴージャス」具だくさん中華料理2品
蜂谷は「中華飯とかにあんかけ茶碗蒸し」とコメントを添え、写真を投稿。豚肉、えび、ウズラの卵、椎茸、人参など、たっぷりの具材が載った中華飯と、ほぐしたかにの身がたっぷり入ったあんかけ茶碗蒸しを披露している。
この投稿に、ファンからは「栄養バランス満点」「美味しそう」「カニたっぷりでゴージャス」「お腹いっぱいになりそう」「優勝ご飯発見」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の34歳美人妻「カニたっぷりでゴージャス」具だくさん中華料理2品
◆蜂谷晏海、中華料理の食卓公開
蜂谷は「中華飯とかにあんかけ茶碗蒸し」とコメントを添え、写真を投稿。豚肉、えび、ウズラの卵、椎茸、人参など、たっぷりの具材が載った中華飯と、ほぐしたかにの身がたっぷり入ったあんかけ茶碗蒸しを披露している。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランス満点」「美味しそう」「カニたっぷりでゴージャス」「お腹いっぱいになりそう」「優勝ご飯発見」などの声が上がっている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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