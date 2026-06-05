◆競泳 ▽日本選手権 第２日（５日、東京アクアティクスセンター）

大会会場で競泳委員長の倉沢利彰氏が取材に応じた。２日にドーピング違反で光永翔音（中大）が昨年１１月５日から４か月間の資格停止処分を受けていたことが、日本アンチ・ドーピング機構（ＪＡＤＡ）から発表された。この件について「経緯報告は共有されていた。ＪＡＤＡと確認しながらということも聞いていた」と話した。

光永は資格停止期間中に３月の日本選手権にエントリー。日本水連は一度棄却したものの、内規を作成し、大会開幕時には処分が解除されていることから出場可能となった。２種目で優勝を果たし、９月の愛知・名古屋アジア大会などの代表にも選出されている。“救済措置”とも取れる内規については倉沢氏は「選考にあたって不公平だとは思っていない。本人の気持ちと連盟の判断には異は唱えていない。しっかりと本人が反省して、二度と同じようなことが起きないようにということにつきる」とコメントした。

８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の代表による合宿が今大会後に、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で行われる。これまでの代表合宿ではこの件について、選手に話をすることはなかったという。「今回の報道で知った代表のメンバーもいると思う。月曜日（８日）から始まる合宿での冒頭ではきちんと説明する必要がある」とした。

加えて、先月バレーボール男子元日本代表が麻薬取締法違反（所持）で逮捕されたことにも言及。バレー代表も合宿でＮＴＣを利用しており、「色んなことを先に説明しないと」と合宿開始前に選手に注意喚起を行うとした。日本代表選手をまとめる立場として「常に見られていること、憧れられるアスリートを目指すことを繰り返し伝えたい」と話した。日本水連では選手らへの所持品検査や薬物検査の実施は予定していないという。