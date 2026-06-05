◆米大リーグ Ｄバックス３ｘ―２ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の欠場。１０連戦の７戦目。リアル二刀流出場翌日の予定通りの休養で、ベンチスタートも最後まで出番はなかった。４年ぶりの代打起用はお預けとなった。

ナ・リーグ西地区首位のチームは同地区２位のＤバックスにサヨナラ負け。３連勝と６カード連続の勝ち越しを逃し、ゲーム差は６・５に縮まった。２―２の９回にスコットがマルテにサヨナラ弾を献上した。

大谷の“代役１番”としてベッツを起用する中、打線はＤバックス先発の右腕ネルソンに対し、４回まで１人の走者も出せなかった。５回先頭でタッカーが初安打となる中前打を放ったが、続くスミスが遊ゴロ併殺。続く６番マンシーの打球は一塁内野安打となったが、際どいタイミングとなり、ベースカバーに入った一塁手・バルガスと正面衝突。両者ともにしばらく立ち上がることができず、球場は騒然とした。その後はそろって負傷交代となると、センターの巨大スクリーンには激突した映像が映し出され、ブーイングに包まれた。

ただ、２死一塁から７番ウォードが右越えの適時二塁打を放ってドジャースが先制。マンシーの代走で“緊急出場”したエスピナルが一塁から激走生還を果たした。さらにはラッシングにも中前適時打が生まれてこの回２点を奪った。なお、マンシーは息切れの症状があり、脳しんとうの検査を受けるため交代したことが球団から発表された。

２点リードの８回。３番手クラインが２番キャロルに９号ソロを浴びると、１死一、二塁で登板したベシアが２死からペルドモに中前適時打を許して同点とされていた。先発のロブレスキが６回６安打無失点と試合をつくるも実らなかった。

試合中、大谷はベンチの前列に座っている場面もあれば、ベンチに姿がないことも。前日にはこの日の休養に向けて「基本的にはリカバリーというか、運動量はしっかり抑えて、後半の代打にまずは備えたい」と話していた。