好きな人とのデートをドタキャンされた上に、買い出し係として呼ばれる展開、正直つらいですよね…。

しかも家に着いたら彼は二度寝中。桃子さんのモヤっとした気持ち、すごくよくわかる気がします。

付き合ってまだ間もないのに、この距離感の変化は少し気になりますよね。冬梨さんの本当の姿が、これから少しずつ見えてきそうな予感がします。

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(ウーマンエキサイト編集部)