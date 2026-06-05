ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ん？今なんて言った!?」デートで遅刻した彼氏に違和感…この人って… 「ん？今なんて言った!?」デートで遅刻した彼氏に違和感…この人って釣った魚にエサをあげないタイプ!? 「ん？今なんて言った!?」デートで遅刻した彼氏に違和感…この人って釣った魚にエサをあげないタイプ!? 2026年6月5日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 好きな人とのデートをドタキャンされた上に、買い出し係として呼ばれる展開、正直つらいですよね…。しかも家に着いたら彼は二度寝中。桃子さんのモヤっとした気持ち、すごくよくわかる気がします。付き合ってまだ間もないのに、この距離感の変化は少し気になりますよね。冬梨さんの本当の姿が、これから少しずつ見えてきそうな予感がします。>>【まんが】釣った魚にエサはやらん(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】釣った魚にエサはやらん 「早く帰ってきて！」台風で暴風警報の日…妊婦と3歳を置いて朝まで飲んだ夫の末路 「お見舞いが遅くなってすみません」来ない夫、来てくれる他人…しかも果物まで持って病室に現れた【裏切りには代償を Vol.107】