三井海洋は反発、ノルウェーの燃料電池システム会社とＭＯＵ締結

三井海洋開発<6269.T>が反発している。同社は４日、ノルウェーの燃料電池システム会社であるエルド・エナジーと、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）向けの高効率１．２メガワット級固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）＋二酸化炭素（ＣＯ２）回収設備統合システムの開発に関する基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



このＭＯＵに基づき、エルド・エナジーは必要な試験・検証を含むＳＯＦＣをベースとした電源システムの設計・調達・建設を進め、三井海洋はＣＯ２回収システム及びＦＰＳＯとの統合を担当。１．２メガワット級の設備は２０２９年に陸上試験を実施し、その後は長期実証する予定だとしている。



出所：MINKABU PRESS