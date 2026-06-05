開催：2026.6.5

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 3 - 2 [ドジャース]

MLBの試合が5日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。

5回表、7番 ライアン・ウォード 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 ARI 0-1 LAD、8番 ダルトン・ラッシング 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 ARI 0-2 LAD

8回裏、2番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-2 LAD、7番 ヘラルド・ペルドモ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 2-2 LAD

9回裏、1番 ケテル・マルテ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 3-2 LAD

試合は3対2でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのポール・シーウォルドで、ここまで2勝4敗15S。負け投手はドジャースのタナー・スコットで、ここまで1勝3敗6S。

ここまでDバックスは33勝29敗で6.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ドジャースは40勝23敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 13:12:20 更新