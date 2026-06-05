カシオ計算機株式会社は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と、スマートフォンのカメラを活用した対戦型ブロックチェーンゲームアプリ「SNPIT（スナップイット）」のコラボレーションを発表した。6月17日（水）より、特別仕様の「G-SHOCKカメラ」を生成できるNFTアイテム「G-SHOCKミントスクロール」を数量限定で販売する。

SNPITは、カメラNFTを活用して撮影を行うことで独自のポイント（報酬）を獲得できるGame-Fiサービス。通常のカメラNFTは撮影を行うたびに故障する確率が上がり、修理コストがかかる仕組みとなっている。

SNPIT内で展開される「G-SHOCKカメラ」は、ブランドのコンセプトである「タフネス」をゲーム体験に落とし込んだという。撮影回数に関係なく故障しない“壊れない”仕様となっており、ユーザーは修理コストを気にせず何度でも撮影に挑戦できる。

デザイン面でも、耐衝撃構造や中空構造といったG-SHOCKの象徴的な意匠をビジュアルに落とし込んだ。

さらに、同カメラで撮影した写真をSNPIT経由でSNSにシェアすると、G-SHOCKをイメージした特別なタイムスタンプが付与される。

アイテムと価格

販売スケジュール（第1フェーズ：先行販売）

販売スケジュール（第2フェーズ：一般販売）

「G-SHOCKミントスクロール」（コモン）：3,000円相当のSNPT（発行数：1,000点） 「G-SHOCKミントスクロール」（アンコモン）：4,500円相当のSNPT（発行数：500点）6月17日（水）17時00分～6月18日（木）17時00分※ALNFT保有者向け6月19日（金）17時00分～6月25日（木）20時00分※先行販売で完売した場合は実施しない可能性がある