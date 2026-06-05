5日13時現在の日経平均株価は前日比1066.64円（-1.58％）安の6万6404.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1226、値下がりは314、変わらずは18と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は455.56円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が334.28円、イビデン <4062>が88.83円、京セラ <6971>が60.88円、信越化 <4063>が57.16円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を22.63円押し上げている。次いでトレンド <4704>が17.90円、任天堂 <7974>が10.22円、第一三共 <4568>が9.40円、コナミＧ <9766>が9.05円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、不動産、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、金属製品が並んでいる。



※13時0分1秒時点



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