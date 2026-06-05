世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」の千葉大会。

７月４、５日に千葉市の幕張メッセで行われるこの大会のスケートボード女子ストリートに織田夢海（ゆめか）（１９、サンリオ）が出場する。世界のトップスケーターの一人である彼女は、その「代名詞」とも言えるトリックを捨てて、新たな一歩を踏み出そうとしている。（デジタル編集部 古和康行）

「もう、最年長くらいになっちゃいましたね」

彼女は若い。それでも世代交代が激しい日本のスケートボード女子ストリートのシーンで、その言葉は紛れもない事実だ。

西矢椛（もみじ）（サンリオ）は１３歳にして東京五輪で金メダルを取り、パリ五輪では吉沢恋（ここ）（ACT SB STORE）が１４歳で優勝。２０２５年から行われたワールドツアー、世界選手権という二つの世界大会を制し、世界ランキング１位に座る松本雪聖（いぶき）は１４歳だ。

西矢と同世代の彼女は、キャリアを重ねる中で負け続けた。東京五輪では最後の選考対象となった世界選手権で敗れて出場を逃し、パリ五輪では代表選考時に「金メダル候補」とも目されたが、予選シリーズ最終戦で惜しくも及ばず、涙をのんだ。

ただ、この二つの五輪の間、「代表候補」であり続けたということは、常に第一線で戦い続けていることも示している。貴重な１０代の全てをスケートボードに捧げ、負け続けてもなお、彼女は言う。「ロサンゼルス五輪は絶対に出場したい」

代名詞を捨てて

織田夢海は間違いなく、世界最高のスケーターの１人だ。23年には世界選手権を優勝、24年にはスケートボード世界最高峰のプロツアー「ストリートリーグ」（ＳＬＳ） 年間王者決定戦で３位に入ったこともある。Ｘゲームズでの優勝経験もあり、日本選手権は23年から25年まで３連覇中だ。

そんな彼女の代名詞は「キックフリップ・フロントサイド・フィーブルグラインド」（板を裏表に１回転させ、板の先端をななめに突き出しながら後輪車軸で滑るトリック）だった。

織田はこのトリックを22年にＳＬＳ米ジャクソンビル大会で決めて、女子の大会史上最高得点となる「９・４点」を記録。24年の世界大会ではこのトリックで優勝をたぐり寄せ、24年にはＸゲームズ・米ベンチュラ大会のベストトリックで優勝している。

それでも織田は言う。「どんどん点数が出なくなっていて、もう見飽きられているかなと。これからは準決勝とか、ランの低いレールでやるとか、そういうトリックになるのかなと思っています」

世界中のスケーターが「織田夢海といえば」と思い浮かべるこのトリックを、織田は自ら手放そうとしている。「それしかないって思われちゃうのも嫌なので、新しい技にチャレンジしたいと思っている」

今、取り組むトリックは、「キックフリップ・バックサイド・スミスグラインド」。板を裏表に１回転させて自分の背中側にあるレールに乗り、後輪をつなぐ金属部分のみで滑りつつ、ボードの前部分を下げるトリックだ。「まだ、大会でメイクしたことはない」というこのトリックを、今年７月のＸゲームズ千葉大会でも「できたらいいなと思っている」。

「負けたくない」を重ねて

Ｘゲームズは「自分を救ってくれた大会」だったという。

思い出すのは24年、パリ五輪予選シリーズ後のＸゲームズ・ベンチュラ大会。パリ五輪への出場を決めていた選手も多く名を連ねたこの大会で、織田は女子ストリートで３位、女子ストリート・ベストトリックで優勝という結果を残している。

「２度も五輪を逃した時はつらかったけれど、パリの時は（その後の）Ｘゲームズを目標に持てた。五輪選手もいるなかで結果を残せたのがうれしかった」と振り返る。「Ｘゲームズはスケボーだけじゃなくて、他のスポーツの試合もある大会。お祭りみたいで楽しい」と笑顔を見せる。

年齢層が低いスケートボードシーンでは、負けが込んだり苦しい状況が続いたりすると、シーンから離れたり、取材に応じなくなったりする選手もいる。それでも、織田はどんな時だって逃げなかった。

「最年長くらいになってきた」と笑っても、「今は（松本）雪聖がダントツみたいになっているけれど、自分もそれに負けないくらいもっと頑張りたい」「（吉沢）恋ちゃんと（Ｘゲームズリーグで）同じチームだけど、試合は個人戦。負けたくない」と言う。

「まだ大会で決めていない」という「キックフリップ・バックサイド・スミスグラインド」が自分を救ってくれたＸゲームズで決まれば、これ以上のドラマはない。何度も打ちのめされて、そのたびに立ち上がってきた。世界で一番「負けたくない」と願ったであろうスケーターにふさわしいシナリオだ。