◇MLB ダイヤモンドバックス3×ー2ドジャース(日本時間5日、チェイス・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が9回代打の準備をしていました。

前日のダイヤモンドバックス戦に二刀流で出場。打っては3安打、2四球で5出塁の活躍。投げては6回89球を投げ、2安打、6奪三振、1四球、無失点の内容で6勝目を手にしました。

この日はスタメンを外れ今季2度目のベンチスタートとなりました。5回にライアン・ウォード選手とダルトン・ラッシング選手のタイムリーで2点先制したドジャースでしたが、8回に先頭のコービン・キャロル選手にホームランを許し、ヘラルド・ペルドモ 選手のタイムリーで同点に追いつかれました。

そして迎えた9回、ベンチでグローブを手にし、プロテクターを着け準備する様子を見せた大谷選手。2アウトからウィル・スミス選手が2ベースヒットで出塁するとサンティアゴ・エスピナル選手が空振り三振に倒れ無得点。大谷選手の出番はなく、プロテクターを外していました。

そのウラにケテル・マルテ選手のレフトへのサヨナラホームランでドジャースは敗れました。