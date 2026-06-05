遊び心と洗練を纏う。定番の枠を超えた【進化系デニムアイテム】

カジュアルの代名詞であるデニムが、今シーズンはモードで自由な表情へと進化。職人技が光る緻密な刺繍を施したビスチェや、燕尾服をモチーフにした独創的なシルエットのシャツなど、纏うだけでスタイルが完成する主役級のアイテムが勢揃いします。

【ジャーナル スタンダード】オーバーサイズで抜け感のある着こなしができるシャツ

「ライトオンスデニムシャツ」\16,500

ライトオンスデニムながら、しっかりした肉感を持つシャツ。固すぎない生地、ゆったりとしたサイズ感で1枚でも羽織りでも活躍します。

【ザ トウキョウ】燕尾服をモチーフにしたカジュアルモードなジャケット

「Dolman Denim Shirts」\36,300【RITAN】

濃淡のムラを出したカジュアルなデニムを、フロントはショート丈、バックスタイルはヒップが隠れる丈感の前後差があるモードなデザインのシャツに。燕尾服をモチーフにしているため、バックスタイルは燕の尾のように2つにわかれています。

【パリゴ】ディテールにもこだわったビスチェで差をつけて

「TANAKA_FLOWER EMBROIDERY DENIM BUSTIER」\49,500【ジャパンデニム】

背面のレースアップやカットワーク刺しゅうがデザイン性を高めるデニムビスチェ。唯一無二の存在感を発揮する立体的に浮かび上がるようなカットワークは、刺しゅうの仕上げを職人の手作業で行うというこだわりよう。シャツと合わせれば、モードかつ洗練されたスタイルに。

【シップス ナインケース】脚さばきよくはけるロングスカート

「デニム スカート」各\16,280

裾にかけてややAラインになった微フレアシルエットに深めのスリットを入れ、脚さばきをよく。ウエストはタブで調節できます。

タフな素材はそのままに、カッティングやディテールで鮮やかにアップデートされたデニムアイテムは、いつもの装いに新鮮な刺激を与えます。慣れ親しんだデニムの新しい魅力を発見して、自由にファッションを楽しんで。

※価格はすべて税込みです