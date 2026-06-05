開業予定は8年後の2034年だという。先日、千葉市がロッテ、イオンモールとともに明らかにしたマリン新球場だ。

【吉井氏コラム】ロッテ藤原恭大に覚醒の兆し 3年間で取り組ませたのは「自分のプレーの振り返り」だった

イオンなどの民間企業から出資を募ることでドーム型計画を検討。昨今の物価高もあり、総工費は日本ハムのエスコンフィールド北海道（23年開業）の600億円を超える1000億円を見込む。幕張地区一帯をボールパーク化する計画も練られ、市が試算した経済効果は、屋外型球場ベースで「30年間約1兆1400億円」。ドーム球場となれば球団の資産価値もさらにハネ上がりそうだが、そんな中、SNS上では、

＜もう一生、千葉イオンマリーンズについていきます！＞

＜千葉ロッテ、気づいたら千葉イオンマリーンズになってそう＞

などと、身売りを想起させる“ネタ投稿”が散見された。

そこで思い出すのが8年前の18年。スタートトゥデイ（現ZOZO）創業者の前沢友作氏が自身のツイッター（現X）で、「プロ野球球団を持ちたいです」と投稿。マリーンズの名前には言及しなかったが、同社は16年から千葉市、ロッテ球団との間でマリンスタジアムの命名権を年3億1000万円の10年契約で取得していたこともあり、球界では「球団買収への意欲」と受け止められた。

前沢氏は昨年5月にも自身のXに「ZOZOマリンスタジアム建て替えるなら屋根つけてくださいってリクエストがなぜか僕にたくさん来る」とポストして話題になった。

NPB周辺からは、こんな声が聞こえてくる。

「18年当時の河合オーナー代行は売却を否定しましたが、球界では今もなお、身売りの噂が絶えないのは確か。ZOZOの命名権契約が今年の11月30日で満了するタイミングでもある。親会社のロッテホールディングス（非上場）は雑誌『ダイヤモンド』によれば、25年3月期決算は過去最大の1600億円の赤字を計上したという。創業家は韓国にもロッテジャイアンツを所有しており、球団経営に熱心と言われていますが……」

今回は果たして……。

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日刊ゲンダイではロッテ前監督の吉井理人氏のコラムを連載中。ロッテファンは関連記事から要チェックだ。