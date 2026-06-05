女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は５日に、第５０話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

直美（上坂樹里）は、夕凪（村上穂乃佳）を看護していると、女郎屋の権田（梅垣義明）が現れ、夕凪を力づくで連れ戻そうとする。看病婦のヨシ（明星真由美）の一言によってその場はしのげたが、夕凪の今後を憂慮する直美とりん（見上愛）は、夕凪を逃がそうと考えた。

りんは卯三郎（坂東彌十郎）のもとに相談に行く。話を聞いた卯三郎は「女郎の患者が来るたびに危険を冒して逃すんですか」とチクリ。しかしりんの意思は固く、卯三郎は「力及ばずすみません」。しかし卯三郎はりんに、女郎の自由廃業をすすめる廃娼（はいしょう）運動の記事を見せる。その活動をしている人に協力を仰いで夕凪を廃業させられたら「女郎にも社会にも…リターンがあるはずです」とアドバイス。りんは「私、この人に会いにいってきます！」と店を出ていった。

卯三郎の決まり文句「リターン」が久々に繰り出し、ネットは「出た！久々の卯三郎さんのリターン」「卯三郎の『リターン』が久々に出た」と反応。その意味については「卯三郎さんの求めるリターン、社会を変えるような風を起こすこと？」「リターンとは、社会への還元か」「リターンなるほど。私が考えてたより奥が深い言葉だった」と想像。

また「リターンがあるはずでも卯三郎さんは直接動かない」「相変わらずリターンを求める卯三郎さん。『リターンがないから助けない』ではなく、リターンが出るような方法を教えてあげるの、優しい」「卯三郎さんも何者？？って感じだけど、りんへのアドバイスが壮大というか、そもそもの仕組みに繋がる可能性を伝えるのがすごいな〜だんだん"リターン"の意味がわかってきた気がする！」と感想が寄せられた。