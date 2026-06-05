【それSnow Manにやらせて下さい】向井康二＆ラウールが「未成年の主張」 「立入禁止」企画ではGoogleで阿部亮平が“未来”を体験
9人組グループ・Snow Manが出演する5日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）は、『それスノ』版「未成年の主張」第5弾＆「立入禁止企画」の第7弾を届ける。
【写真】「未成年の主張」企画に参加する向井康二＆ラウール
『それスノ』版「未成年の主張」では、向井康二とラウールが埼玉の西武台高等学校・西武台新座中学校へ。今回も、生徒たちが校舎の屋上から思いの丈を叫ぶ。令和ならではの主張＆思わず胸が熱くなる一世一代の愛の告白など、青春真っただ中の生徒が続々と登場する。
さらに向井＆ラウールと一緒に「オドロウゼ！」替え歌バージョンを披露する生徒も。ラウールの主張では、あるメンバーへの日頃のクレームが飛び出す。恒例となった「成人の主張」では、若者に大人気の国立ライブアーティストや、『M-1』王者がサプライズ登場する。
阿部亮平とROLANDが、一般人は踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する企画の第7弾では、世界的大企業で、働きたい会社No.1にも選ばれたことがある「Google」の立入禁止エリアに潜入。ROLANDに加え、AI・Geminiも帯同する最先端ロケに挑戦し、機械に疎い人にもわかりやすく解説していく。
特別な人しか入れないYouTubeの秘密の部屋で、バズる秘訣（ひけつ）をアドバイス（!?）一流レストランさながら、テレビ初公開となる超豪華社員食堂は、ROLANDも大絶賛する。他にもテレビ初公開のエリアが連発される。
さらに、立体的な映像で相手がまるでその場にいるようなリモート会議にテレビ初潜入。経験したことのない最先端技術を目の当たりにした阿部は、「未来を体験した！」と大興奮する。スタジオゲストに本木雅弘、紗栄子を迎え、恒例の即興名言をAI・Geminiが採点する。さらにGoogleが遊び心で開発した隠しコマンドを体験して大盛り上がりとなる。
【写真】「未成年の主張」企画に参加する向井康二＆ラウール
『それスノ』版「未成年の主張」では、向井康二とラウールが埼玉の西武台高等学校・西武台新座中学校へ。今回も、生徒たちが校舎の屋上から思いの丈を叫ぶ。令和ならではの主張＆思わず胸が熱くなる一世一代の愛の告白など、青春真っただ中の生徒が続々と登場する。
阿部亮平とROLANDが、一般人は踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する企画の第7弾では、世界的大企業で、働きたい会社No.1にも選ばれたことがある「Google」の立入禁止エリアに潜入。ROLANDに加え、AI・Geminiも帯同する最先端ロケに挑戦し、機械に疎い人にもわかりやすく解説していく。
特別な人しか入れないYouTubeの秘密の部屋で、バズる秘訣（ひけつ）をアドバイス（!?）一流レストランさながら、テレビ初公開となる超豪華社員食堂は、ROLANDも大絶賛する。他にもテレビ初公開のエリアが連発される。
さらに、立体的な映像で相手がまるでその場にいるようなリモート会議にテレビ初潜入。経験したことのない最先端技術を目の当たりにした阿部は、「未来を体験した！」と大興奮する。スタジオゲストに本木雅弘、紗栄子を迎え、恒例の即興名言をAI・Geminiが採点する。さらにGoogleが遊び心で開発した隠しコマンドを体験して大盛り上がりとなる。