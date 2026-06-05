タレントの田中律子（54）が、俳優の熊谷真実（66）と、サウナを楽しむ水着姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】田中律子、山の家でサウナを楽しむ水着姿

東京・海の家・山の家の3拠点で生活している田中。これまで、Instagramで、「山の家」に設置されているサウナを満喫する様子や、「海の家」で育てたバナナを収穫する様子など、日常を発信してきた。

田中律子、熊谷真実との水着ショット披露

2026年6月4日の投稿では、熊谷とともに三重県の南伊勢町を訪れ、「宇宙船サウナ」を楽しむ様子をアップ。「クオリティーの素晴らしさにおったまげーーー。大好きな仲間が集まって、みんなでサウナ入って、サンセット見て、飲んで話して、トヨキの美味しいご飯食べて、なんて最高な日なんだ!!」とコメントし、海が一望できる屋上で、熊谷とサウナを楽しむ水着姿を披露した。

また、熊谷もInstagramを更新し、田中と水風呂を満喫する様子を公開している。

これら投稿にファンからは、「ステキですね」「田中律子さんは夏の色してますね」「なんてスタイル良いんですか」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）