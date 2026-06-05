Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で、世界中の視聴数上位10作品が「TOP 10 Prime Original Films and Series」として発表されるようになった。5月25日～31日のランキングでは、「日本三國」がグローバル10位・非英語圏2位に、「バチェロレッテ・ジャパン」が非英語圏TVシリーズで10位にランクインした。

「日本三國」Prime Videoで見放題配信中

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会

ランキングはグローバルのAmazon Newsで毎週木曜日に更新される。ランキングの種類は、Prime Videoで独占配信されている全作品の「映画」と「TVシリーズ」、「非英語映画」と「非英語TVシリーズ」の4種類。視聴数をもとにランキング化して発表される。

5月25日～31日のランキングでは日本から2作品がランクインした。「日本三國」がグローバルTVシリーズとして10位、非英語TVシリーズとして2位を獲得。「バチェロレッテ・ジャパン」が非英語TVシリーズの10位となった。

「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4 Prime Videoで独占配信中

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「日本三國」は松木いっか氏原作のアニメシリーズ。Amazon MGMスタジオが共同製作として参画し、Prime Videoで新エピソードを世界最速配信している。「バチェロレッテ・ジャパン」は、シーズン4が5月15日にフィナーレを迎えた恋愛リアリティ番組だ。