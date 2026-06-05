タレントの今田耕司（60）が5日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。ゲストをいきなり一喝した。

ゲストコーナーで今田は「本日のゲストは金返せ！千鳥・大悟です！」と呼び込み。大悟も大笑いで「3万足らんだけ。だいぶ説明せんと。大悟です」と登場した。

先日、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」にゲスト出演し、人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります！」に挑戦した大悟。

「昔、10年前ぐらいに僕が（ぐるナイに）出た時、ゴチに出るのに金がなくて。今田さんに金貸してくれ言うて20万借りて行って、負けたんですよ」と過去の敗戦時の今田とのやり取りを回顧した。

今回も収録前日に今田と飲んでいたといい「それがあったから、ワシ貸してくれって言うてないのに、今田さんが“そうか、大悟持ってけ”って財布にある17万を“10年前とおんなじや”って言って」と大悟が断っても「いいから」と押し付けてきたと告白。

「ほんで持って行ったらほんまに負けて」と話し、今田とTBSアナウンサー若林有子を爆笑させた。