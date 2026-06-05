狂気と絶叫から別の物語へ――中西アルノ、『惡の華』の空気を変える存在感 明るさと孤独…常磐文に重なる二面性
●「回復」を象徴するヒロイン
少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第9話が、4日に放送された。
今回は、高校生編のヒロインともいえる常磐を演じる中西アルノと、この原作の世界観を忠実に描き出している監督陣・ポールヤングと井口昇について語ってみたい。
中西アルノ (C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
○【第9話あらすじ】本という共通点で仲良くなった春日と常磐に…?
不良に絡まれた帰り道、春日(鈴木福)の目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』本を手にする常磐の姿だった。春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。
本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日。どうしても読みたくてお願いしているところに、常磐の彼氏から連絡が来る。
常磐は春日を彼氏に紹介。流れで、常磐と彼氏の仲間がいる場へと連れて行かれる。そこで「中学で好きな人はいた?」などと、距離を詰めてくる常磐の友人たち。春日はそれに耐えられず、逃げ出す。そしてそれを追おうとする常磐。止める彼氏。
「どうしてそんなに壁を作ろうとするんだよ」と詰め寄る彼氏に常磐は「私の壁を壊そうとしたことある?」と逆に言い返し、春日を追う。春日に謝罪した常磐は、自身の小説のプロットを春日に見せることに。人に見られない場所ということでカラオケボックスが選ばれた。
そこに描かれていた物語は、まるで春日本人が主人公であるかのような設定…。春日は感動し、それを常磐に伝える。照れながらもうれしそうな常磐。
その帰り道、嗅ぎ覚えのあるシャンプーの香りに、ふとその方を見ると、そこにいたのは恋人を連れた佐伯奈々子(井頭愛海)の姿だった──。
(C)押見修造／講談社
○演技力とは別の種類の強さ
『惡の華』には、仲村佐和(あの)、佐伯奈々子、そして高校生編から登場する常磐文という3人のヒロインがいる。しかし、その役割はそれぞれ大きく異なる。
仲村が恋愛相手というよりも春日の“影”そのものだったとすれば、常磐は春日を破壊する存在ではなく、再び社会や他者との関係へと戻していく存在だ。仲村が「降下」を象徴するなら、常磐は「回復」を象徴する。
だが、それは単純な救済ではない。常磐もまた孤独を抱え、他人と距離があり、人間の弱さや醜さから目を逸らさない人物として描かれる。だからこそ春日は、佐伯とも仲村とも違う、より対等な関係に近いものを彼女との間に築いていく。
高校生編の本質は、仲村によって壊された春日が、再び他者と関わりながら生きていけるのかという物語だ。その意味で常磐文は、新しいヒロインである以上に、「向こう側」へ行けなかった春日を現実へ引き戻すための存在と言えるだろう。
その配役に乃木坂46の中西アルノを持ってきたのが実に興味深い。決して演技経験が豊富ではない。だが、彼女には演技力とは別の種類の強さがある。
まず、華がある。そして芝居というよりも、人前に立った瞬間に空気を変えてしまうような表現者としての存在感がある。
だからだろうか。原作では印象的だった常磐の孤独や内面を語るセリフが、第9話ではかなり整理されていた印象を受けた。あの種の孤独を芝居だけで成立させるのは難しい。まして演技経験が豊富とは言えない中西ならなおさらだろう。
しかし、その選択は決してマイナスにはなっていない。むしろドラマ版は、中西アルノという存在が持つ魅力を生かしながら、「春日がなぜ常磐に惹かれていくのか」という部分へ焦点を絞っていたように見える。
中西の笑顔には明るさがある。だが同時に、どこかつかみきれない翳(かげ)りもある。人懐っこいのに少し遠い。親しみやすいのに、ふとした瞬間に孤独が見える。そのアンビバレンスは、常磐文という人物が本来持っている二面性とも重なる。
そして何より、第9話の彼女には「高校生編が始まった」という空気そのものを背負う力があった。仲村佐和の狂気と絶叫が支配していた中学生編から、もう一つ別の物語へ移る。その転換点に立つ人物として、中西アルノは十分な存在感を放っていたと思う。
原作を知る者としては、この先がむしろ楽しみだ。常磐文は決して“光”だけのヒロインではない。春日の孤独に寄り添う一方で、自らの孤独とも向き合わなければならない人物だからだ。
だからこそ、中西アルノがこれから先、常磐の抱える繊細な揺らぎや痛みをどのように演じていくのか。高校生編最大の見どころの一つは、間違いなくそこにあるだろう。
●原作『惡の華』と監督陣との相性の良さ
(C)押見修造／講談社
本作を見ていて、改めて興味深いのは監督陣の顔ぶれである。
『惡の華』という作品だけを見ると、ボードレール、文学少年、地方都市、思春期――そうした要素から、どこか"文学的青春ドラマ"として映像化されても不思議ではない。実際、もっと整った映像や美しい演出を得意とする監督が手掛けていれば、本作は違った作品になっていただろう。
だが、今回のドラマ版はそうなっていない。むしろ画面から伝わってくるのは、地方都市特有の閉塞感であり、思春期の居心地の悪さであり、そして何よりも、人には見せたくない"恥"の感覚だ。その理由を考えると、井口昇やヤングポールという人選は実に納得がいく。
井口昇といえば、一般的には過激なB級映画やカルト作品のイメージが強い。しかし彼の作品を追っていくと、その本質は決して悪趣味そのものにはない。むしろ彼が繰り返し描いてきたのは、社会にうまく適応できない人間や、周囲から笑われる人間、どこか歪(いびつ)で不器用な人間たちだ。
彼らは決して格好よくない。むしろ滑稽ですらある。だが井口作品は、その滑稽さを嘲笑の対象にはしない。どこか愛情を込めて見つめ続ける。その視線は、押見修造の作家性とも不思議なほど重なる。
『惡の華』の春日高男もまた、一般的な青春ドラマの主人公ではない。女子の体操着を盗み、自らの欲望と自己嫌悪に苦しみ、他者との関係を壊していく。普通の作品であれば笑い者にされてもおかしくない存在だ。
しかし原作者の押見修造は、その醜さや情けなさを決して笑わない。春日の抱える痛みを、真正面から描こうとする。それは井口昇の作品にも通じる姿勢だろう。
一方で、ヤングポールが担当したエピソードからは、また別の魅力が感じられる。彼の演出には、どこかドキュメンタリーのような生々しさがある。俳優に芝居をさせるというよりも、その場に存在させる感覚に近い。だからこそ、本作に漂う地方都市の湿度や、教室の空気感、誰にも言えない秘密を抱えた高校生たちの気まずさが、不思議なほどリアルに立ち上がる。
思えば『惡の華』という作品の本質は、青春の輝きではなく、青春という人生でもっとも恥ずかしい季節を描くことにあった。誰にも知られたくない欲望。誰にも理解されない孤独。そして、自分自身ですら直視したくない醜さ。それらを美しく飾り立てるのではなく、むしろそのまま画面にさらけ出してしまう。
だからこそ本作には、時に見ているこちらが目を背けたくなるような痛々しさがある。井口昇とヤングポールの起用は、その"恥のリアリティ"を失わないための選択だったのではないだろうか。
『惡の華』は青春ドラマである。だが同時に、それは青春という名の傷口を覗き込む物語でもある。本作が持つ独特の生々しさは、原作の力だけでなく、その傷口から目を逸らさなかった監督たちの視線によって支えられているように思える。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら
少年・少女の「不安」「葛藤」「痛み」を描くテレビ東京のドラマ『惡の華』(毎週木曜24:00〜)の第9話が、4日に放送された。
今回は、高校生編のヒロインともいえる常磐を演じる中西アルノと、この原作の世界観を忠実に描き出している監督陣・ポールヤングと井口昇について語ってみたい。
中西アルノ (C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
不良に絡まれた帰り道、春日(鈴木福)の目に入ったのは、ボードレールの『惡の華』本を手にする常磐の姿だった。春日は中学の頃を思い出し、常磐に運命を感じ、思わず声をかける。
本が趣味という共通点で、徐々に距離が縮まる2人。ある日、常磐の部屋にある常磐の書いたノートに気づく春日。どうしても読みたくてお願いしているところに、常磐の彼氏から連絡が来る。
常磐は春日を彼氏に紹介。流れで、常磐と彼氏の仲間がいる場へと連れて行かれる。そこで「中学で好きな人はいた?」などと、距離を詰めてくる常磐の友人たち。春日はそれに耐えられず、逃げ出す。そしてそれを追おうとする常磐。止める彼氏。
「どうしてそんなに壁を作ろうとするんだよ」と詰め寄る彼氏に常磐は「私の壁を壊そうとしたことある?」と逆に言い返し、春日を追う。春日に謝罪した常磐は、自身の小説のプロットを春日に見せることに。人に見られない場所ということでカラオケボックスが選ばれた。
そこに描かれていた物語は、まるで春日本人が主人公であるかのような設定…。春日は感動し、それを常磐に伝える。照れながらもうれしそうな常磐。
その帰り道、嗅ぎ覚えのあるシャンプーの香りに、ふとその方を見ると、そこにいたのは恋人を連れた佐伯奈々子(井頭愛海)の姿だった──。
(C)押見修造／講談社
○演技力とは別の種類の強さ
『惡の華』には、仲村佐和(あの)、佐伯奈々子、そして高校生編から登場する常磐文という3人のヒロインがいる。しかし、その役割はそれぞれ大きく異なる。
仲村が恋愛相手というよりも春日の“影”そのものだったとすれば、常磐は春日を破壊する存在ではなく、再び社会や他者との関係へと戻していく存在だ。仲村が「降下」を象徴するなら、常磐は「回復」を象徴する。
だが、それは単純な救済ではない。常磐もまた孤独を抱え、他人と距離があり、人間の弱さや醜さから目を逸らさない人物として描かれる。だからこそ春日は、佐伯とも仲村とも違う、より対等な関係に近いものを彼女との間に築いていく。
高校生編の本質は、仲村によって壊された春日が、再び他者と関わりながら生きていけるのかという物語だ。その意味で常磐文は、新しいヒロインである以上に、「向こう側」へ行けなかった春日を現実へ引き戻すための存在と言えるだろう。
その配役に乃木坂46の中西アルノを持ってきたのが実に興味深い。決して演技経験が豊富ではない。だが、彼女には演技力とは別の種類の強さがある。
まず、華がある。そして芝居というよりも、人前に立った瞬間に空気を変えてしまうような表現者としての存在感がある。
だからだろうか。原作では印象的だった常磐の孤独や内面を語るセリフが、第9話ではかなり整理されていた印象を受けた。あの種の孤独を芝居だけで成立させるのは難しい。まして演技経験が豊富とは言えない中西ならなおさらだろう。
しかし、その選択は決してマイナスにはなっていない。むしろドラマ版は、中西アルノという存在が持つ魅力を生かしながら、「春日がなぜ常磐に惹かれていくのか」という部分へ焦点を絞っていたように見える。
中西の笑顔には明るさがある。だが同時に、どこかつかみきれない翳(かげ)りもある。人懐っこいのに少し遠い。親しみやすいのに、ふとした瞬間に孤独が見える。そのアンビバレンスは、常磐文という人物が本来持っている二面性とも重なる。
そして何より、第9話の彼女には「高校生編が始まった」という空気そのものを背負う力があった。仲村佐和の狂気と絶叫が支配していた中学生編から、もう一つ別の物語へ移る。その転換点に立つ人物として、中西アルノは十分な存在感を放っていたと思う。
原作を知る者としては、この先がむしろ楽しみだ。常磐文は決して“光”だけのヒロインではない。春日の孤独に寄り添う一方で、自らの孤独とも向き合わなければならない人物だからだ。
だからこそ、中西アルノがこれから先、常磐の抱える繊細な揺らぎや痛みをどのように演じていくのか。高校生編最大の見どころの一つは、間違いなくそこにあるだろう。
●原作『惡の華』と監督陣との相性の良さ
(C)押見修造／講談社
本作を見ていて、改めて興味深いのは監督陣の顔ぶれである。
『惡の華』という作品だけを見ると、ボードレール、文学少年、地方都市、思春期――そうした要素から、どこか"文学的青春ドラマ"として映像化されても不思議ではない。実際、もっと整った映像や美しい演出を得意とする監督が手掛けていれば、本作は違った作品になっていただろう。
だが、今回のドラマ版はそうなっていない。むしろ画面から伝わってくるのは、地方都市特有の閉塞感であり、思春期の居心地の悪さであり、そして何よりも、人には見せたくない"恥"の感覚だ。その理由を考えると、井口昇やヤングポールという人選は実に納得がいく。
井口昇といえば、一般的には過激なB級映画やカルト作品のイメージが強い。しかし彼の作品を追っていくと、その本質は決して悪趣味そのものにはない。むしろ彼が繰り返し描いてきたのは、社会にうまく適応できない人間や、周囲から笑われる人間、どこか歪(いびつ)で不器用な人間たちだ。
彼らは決して格好よくない。むしろ滑稽ですらある。だが井口作品は、その滑稽さを嘲笑の対象にはしない。どこか愛情を込めて見つめ続ける。その視線は、押見修造の作家性とも不思議なほど重なる。
『惡の華』の春日高男もまた、一般的な青春ドラマの主人公ではない。女子の体操着を盗み、自らの欲望と自己嫌悪に苦しみ、他者との関係を壊していく。普通の作品であれば笑い者にされてもおかしくない存在だ。
しかし原作者の押見修造は、その醜さや情けなさを決して笑わない。春日の抱える痛みを、真正面から描こうとする。それは井口昇の作品にも通じる姿勢だろう。
一方で、ヤングポールが担当したエピソードからは、また別の魅力が感じられる。彼の演出には、どこかドキュメンタリーのような生々しさがある。俳優に芝居をさせるというよりも、その場に存在させる感覚に近い。だからこそ、本作に漂う地方都市の湿度や、教室の空気感、誰にも言えない秘密を抱えた高校生たちの気まずさが、不思議なほどリアルに立ち上がる。
思えば『惡の華』という作品の本質は、青春の輝きではなく、青春という人生でもっとも恥ずかしい季節を描くことにあった。誰にも知られたくない欲望。誰にも理解されない孤独。そして、自分自身ですら直視したくない醜さ。それらを美しく飾り立てるのではなく、むしろそのまま画面にさらけ出してしまう。
だからこそ本作には、時に見ているこちらが目を背けたくなるような痛々しさがある。井口昇とヤングポールの起用は、その"恥のリアリティ"を失わないための選択だったのではないだろうか。
『惡の華』は青春ドラマである。だが同時に、それは青春という名の傷口を覗き込む物語でもある。本作が持つ独特の生々しさは、原作の力だけでなく、その傷口から目を逸らさなかった監督たちの視線によって支えられているように思える。
(C)「惡の華」製作委員会2026 (C)押見修造／講談社
衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後に帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など、「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など、カンテレ公式HP、メルマガ「JEN」、書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら