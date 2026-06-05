「アイドルとしての華がしっかり」「表現力がすごい」『惡の華』の演技に中西アルノファンから反響「原作に近い」の声も

「アイドルとしての華がしっかり」「表現力がすごい」『惡の華』の演技に中西アルノファンから反響「原作に近い」の声も