「ビッグボーイ夏の福袋2026」発売 / レジカゴ対応バッグや食事券3,500円分付きで4,000円

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、「ビッグボーイ夏の福袋2026」を販売する。6月5日(金)10時から特設ページで抽選応募の受付を開始した。価格は税込4,000円。

「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、夏のビーチをイメージしたモチーフや看板商品“大俵ハンバーグ”のイラストを散りばめたデザインのグッズを詰め込んだ福袋。

レジカゴ対応バッグ、ウォーターボトル、レジャーシート、白雲石コースターに加え、全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーションで利用できる3,500円分のお食事券をセットにした。

【バッグ、ボトル、レジャーシート、コースターなど福袋の中身を画像で見る】

〈「ビッグボーイ夏の福袋2026」セット内容〉

◆レジカゴ対応バッグ

(サイズ:本体 約W400〈底W370〉×H280×D220mm、持ち手 全長約660mm)

浮き輪やパラソル、麦わら帽子など夏のビーチを連想させるモチーフをあしらったデザイン。裏地にはアルミ素材を使用し、保冷剤を入れられる内ポケット付き。一般的なレジカゴに対応した大きめサイズで、買い物や夏のお出かけに便利。

※防水仕様ではない。

レジカゴ対応バッグ

◆ウォーターボトル

(サイズ:約Φ75×H280mm、容量1000ml)

軽量で大容量のウォーターボトル。マットな質感の素材を使用し、夏らしいデザインを施した。

※本体の耐熱/耐冷温度は70℃/-10℃。

※保冷･保温機能なし。

※炭酸飲料、アルコール類は使用不可。

◆レジャーシート

(サイズ:約W1600×H900mm)

夏のイベントやピクニックで活躍する大判サイズのレジャーシート。2〜3人で使用できる。

◆白雲石コースター

(サイズ:約Φ103×H8mm)

吸水性に優れた白雲石を使用したコースター。材質は白雲石とコルク材。

◆お食事券3,500円分(500円×7枚)

全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーションで利用可能。

有効期間:2026年7月1日(水)〜12月31日(木)

※1回の食事で複数枚利用可能。

※1枚につき飲食代金(税抜)から500円を値引きする。

※売店商品は対象外。

※おつりは出ない。

【バッグ、ボトル、レジャーシート、コースターなど福袋の中身を画像で見る】

〈「ビッグボーイ夏の福袋2026」概要〉

販売方法:

〈1〉特設ページでの抽選販売

〈2〉店頭販売(抽選販売数が予定数に満たなかった場合)

※抽選販売で予定数量に達した場合は店頭販売なし。

※店頭販売はなくなり次第終了。

抽選販売受付期間:

2026年6月5日(金)10:00〜6月19日(金)23:59

抽選結果発表:

2026年6月26日(金)16:00〜18:00頃

店頭受取期間:

2026年7月1日(水)10:00〜7月15日(水)

販売価格:

税込4,000円

販売店舗:

全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーション159店舗(2026年6月5日時点)

決済方法:

受取店舗のレジで支払い

〈注意事項〉

※抽選応募は特設ページからのみ。

※店頭･電話での抽選予約は受け付けない。

※応募は1人1回まで(重複応募無効)。

※応募後の受取店舗変更不可。

※応募後のキャンセル不可。

※期日までに受け取りがない場合は当選無効。

※受取店舗は応募時に第2希望まで指定可能。

※応募時に個数制限はないが、応募状況により応募個数の一部のみ当選となる場合がある。

■「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページ