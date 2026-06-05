「ビッグボーイ夏の福袋2026」発売 / レジカゴ対応バッグや食事券3,500円分付きで4,000円
ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、「ビッグボーイ夏の福袋2026」を販売する。6月5日(金)10時から特設ページで抽選応募の受付を開始した。価格は税込4,000円。
「ビッグボーイ夏の福袋2026」は、夏のビーチをイメージしたモチーフや看板商品“大俵ハンバーグ”のイラストを散りばめたデザインのグッズを詰め込んだ福袋。
レジカゴ対応バッグ、ウォーターボトル、レジャーシート、白雲石コースターに加え、全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーションで利用できる3,500円分のお食事券をセットにした。
【バッグ、ボトル、レジャーシート、コースターなど福袋の中身を画像で見る】〈「ビッグボーイ夏の福袋2026」セット内容〉
◆レジカゴ対応バッグ
(サイズ:本体 約W400〈底W370〉×H280×D220mm、持ち手 全長約660mm)
浮き輪やパラソル、麦わら帽子など夏のビーチを連想させるモチーフをあしらったデザイン。裏地にはアルミ素材を使用し、保冷剤を入れられる内ポケット付き。一般的なレジカゴに対応した大きめサイズで、買い物や夏のお出かけに便利。
※防水仕様ではない。
レジカゴ対応バッグ
◆ウォーターボトル
(サイズ:約Φ75×H280mm、容量1000ml)
軽量で大容量のウォーターボトル。マットな質感の素材を使用し、夏らしいデザインを施した。
※本体の耐熱/耐冷温度は70℃/-10℃。
※保冷･保温機能なし。
※炭酸飲料、アルコール類は使用不可。
◆レジャーシート
(サイズ:約W1600×H900mm)
夏のイベントやピクニックで活躍する大判サイズのレジャーシート。2〜3人で使用できる。
◆白雲石コースター
(サイズ:約Φ103×H8mm)
吸水性に優れた白雲石を使用したコースター。材質は白雲石とコルク材。
◆お食事券3,500円分(500円×7枚)
全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーションで利用可能。
有効期間:2026年7月1日(水)〜12月31日(木)
※1回の食事で複数枚利用可能。
※1枚につき飲食代金(税抜)から500円を値引きする。
※売店商品は対象外。
※おつりは出ない。
【バッグ、ボトル、レジャーシート、コースターなど福袋の中身を画像で見る】〈「ビッグボーイ夏の福袋2026」概要〉
販売方法:
〈1〉特設ページでの抽選販売
〈2〉店頭販売(抽選販売数が予定数に満たなかった場合)
※抽選販売で予定数量に達した場合は店頭販売なし。
※店頭販売はなくなり次第終了。
抽選販売受付期間:
2026年6月5日(金)10:00〜6月19日(金)23:59
抽選結果発表:
2026年6月26日(金)16:00〜18:00頃
店頭受取期間:
2026年7月1日(水)10:00〜7月15日(水)
販売価格:
税込4,000円
販売店舗:
全国のビッグボーイ･ヴィクトリアステーション159店舗(2026年6月5日時点)
決済方法:
受取店舗のレジで支払い〈注意事項〉
※抽選応募は特設ページからのみ。
※店頭･電話での抽選予約は受け付けない。
※応募は1人1回まで(重複応募無効)。
※応募後の受取店舗変更不可。
※応募後のキャンセル不可。
※期日までに受け取りがない場合は当選無効。
※受取店舗は応募時に第2希望まで指定可能。
※応募時に個数制限はないが、応募状況により応募個数の一部のみ当選となる場合がある。
■「ビッグボーイ夏の福袋2026」特設ページ