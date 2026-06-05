【大戸屋】『ご当地 ごちそう巡り』フェア開催、港町から生まれたご当地グルメを大戸屋風にアレンジ

大戸屋は2026年6月5日から7月22日までの間、全国の大戸屋ごはん処で、港町から生まれたご当地グルメを大戸屋風にアレンジした『ご当地 ごちそう巡り』フェアメニューを数量限定で販売する。

【『ご当地 ごちそう巡り』フェアメニューの画像はこちら】

〈『ご当地 ごちそう巡り』フェア 販売概要〉

【販売期間】

2026年6月5日〜2026年7月22日 数量限定

予想以上の来店･注文があった場合、期間中でも終了する可能性がある。

【販売対象外店舗】

東海店･北名古屋店･岡崎欠町店

※以下の店舗は、フードコート店舗の為、販売内容が異なる。

イオンモール高崎店･イオン天王町店･イオンモール日の出店･アリオ亀有店･アリオ橋本店･イオンモール川口店･イオン相模原店･イオンモール倉敷店･半田市役所リコリス店･イオンモール須坂店

◆とろ〜りチーズのヒレかつ マスタードクリームソース

チーズ入りのやわらかなヒレカツに、マスタードを効かせたクリームソースのほどよい酸味を合わせ、後味を引き締めた。満足感たっぷりのボリュームを楽しめる、神戸洋食を思わせる特別なごちそう定食。

定食価格:1,420円(税込)

単品価格:1,330円(税込)

◆出汁香る 大戸屋風サンマーあんかけ焼きそば

横浜名物･サンマー麺から着想を得た、具だくさんのあんかけ焼きそば。豚の旨みと彩り豊かな野菜に、出汁香る熱々の餡をたっぷりと絡めた。別添えの生姜甘酢だれで、さっぱりとした味わいの変化も楽しめる。

定食価格:1,340円(税込)

単品価格:1,300円(税込)

◆あさりと豚肉のちゃんぽん風夏野菜炒め

夏野菜を使用した、具だくさんのちゃんぽん風野菜炒め。あさりと豚肉の旨みが広がる、まろやかでコクのあるたれがたっぷりの野菜によく絡み、ご飯がすすむ味わいに仕上げた。特製ラー油を加えると、ピリッとした辛みと香りが旨みを引き立てる。

定食価格:1,390円(税込)

単品価格:1,300円(税込)

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〈『ご当地 ごちそう巡り』食材について〉

･マスタード

粒マスタードの原料はマスタードシードというスパイスで、カルシウム･鉄･マグネシウム･カリウムなどのミネラルを含む。辛み成分のアリルイソチオシアネートは抗菌作用や抗酸化作用など炎症を抑える働きが期待される。粒マスタードを日常の食事に取り入れることで免疫力の維持や向上をサポートする。

･ゴーヤ

ビタミンやカリウム、食物繊維など健康に役立つ栄養素が含まれ、特に強い抗酸化作用を持つビタミンCの量が豊富。独自の苦味成分のひとつ、モモルディシンという成分には健胃効果があると言われ、食欲が落ちやすい夏にぴったりの野菜。

･あさり

あさりはタウリンをはじめ、ビタミンB12･鉄･亜鉛などを豊富に含み、疲れ気味の体や食欲が落ちやすい時期におすすめ。タウリンは肝臓の働きを助け、ビタミンB12や鉄は赤血球の生成をサポートすることで、立ちくらみや疲労感の予防に役立つ。さらに亜鉛は味覚を正常に保ち、“美味しく食べる力”を支える。