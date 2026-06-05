光浦靖子、羊毛フェルトでレッサーパンダ作成「売り物みたい」「作品への愛が込もってる」
【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が6月3日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った手芸作品を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】55歳人力舎所属女芸人「売り物みたい」羊毛フェルトで作成したレッサーパンダ
光浦は「レッサーパンダの作り方、YouTubeにあげました」とつづり、羊毛フェルトで作成した作品を投稿。両腕を広げて立つ、可愛らしい顔立ちのレッサーパンダを披露した。肉球や顔の模様などレッサーパンダを細かく再現しており、手のひらサイズの愛くるしい作品となっている。
この投稿に、ファンからは「レッサーパンダそっくり」「売り物みたい」「可愛らしいお顔」「上手すぎる」「作品への愛が込もってる」「温かみがある」といった声が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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【写真】55歳人力舎所属女芸人「売り物みたい」羊毛フェルトで作成したレッサーパンダ
◆光浦靖子、羊毛フェルトで作ったレッサーパンダ公開
光浦は「レッサーパンダの作り方、YouTubeにあげました」とつづり、羊毛フェルトで作成した作品を投稿。両腕を広げて立つ、可愛らしい顔立ちのレッサーパンダを披露した。肉球や顔の模様などレッサーパンダを細かく再現しており、手のひらサイズの愛くるしい作品となっている。
◆光浦靖子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「レッサーパンダそっくり」「売り物みたい」「可愛らしいお顔」「上手すぎる」「作品への愛が込もってる」「温かみがある」といった声が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
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