お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が5日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。同番組にゲスト出演した女優でタレント・MEGUMI（44）にまつわる思い出話を披露した。

ゲストについての勝手なイメージとして「今後は裏方に専念しようと思ってるっぽい」との指摘に、三角の札で答えたMEGUMI。「抱えてる企画がいっぱいあるので、それをちゃんと作ってっていうと、どうしても裏方の分量が増える。その宣伝で出させていただくっていうことになるんじゃないか」と今後の見通しを語った。

すると岩井は「いや〜俺たちのMEGUMIがさぁ」としみじみ。MEGUMIのグラビアアイドル時代を振り返り、「中学時代に（相方の）澤部がコンビニでDVDを買って、その中の生写真を俺にくれたあのMEGUMIが」と嘆くと、澤部は「一生言ってるよな、それ」とツッコミ。「MEGUMIさんのDVDをコンビニで買ったんです、私は」と明かした。

これを受けてMEGUMIは「ありがとう」と感謝。この日は自身が企画・プロデュースを手掛けた映画「FUJIKO」（監督木村太一）の主演女優・片山友希とともに出演しており、「プロデュース業は時間がかかる。今回の映画も4年かかった。そうなっちゃうと“どうしても…”っていう。まだまだ頑張ります、やります！」と語っていた。