台風過ぎてもすっきりせず　関東梅雨入りは早くて日曜　今週末は暑さ和らぐ一方で大雨のリスク　

各地に大雨をもたらした台風6号。

通常であれば、台風の後は青空とともに一気に暑さが戻る、いわゆる「台風一過」となることが多い。

しかし今回は台風一過とはならなかった。このぐずついた天気が週末まで続きそうだ。

全国各地で暑さ和らぐ

6日（土）、7日（日）共にこの時期としては低めの気温となる予想。

5月並みの気温となる地点が多く、空気がひんやりと感じられそうだ。

30度を上回る地点は、九州や中国地方の一部に限られるだろう。

特に7日は関東や四国など、25度を下回る地域もありそうだ。羽織るものが一枚必要になるかもしれない。

なぜ台風一過とならなかったのか？そのヒントは今週末の天気にある。

西から下り坂、すっきりしない天気

6日(土)は沖縄や九州では雨が降るだろう。梅雨前線と低気圧の両方の影響があり、雨脚が強まる時間帯もありそうだ。

全国的に見ても晴れ間はあるものの、すっきりしない空模様。雲が多く、日差しも少なめとなりそうだ。

7日(日)も全国的に雲が多く、太平洋側では広く雨となりそうだ。

特に九州、四国、近畿では、低気圧と梅雨前線の影響が重なり、雨雲が発達しやすい状況となる。

局地的に雨が強まり、大雨となるおそれがあるため注意が必要だ。

台風の後は晴れをもたらす高気圧が広がってくるケースが多いが、梅雨時の台風の後は日本付近に梅雨前線や低気圧が残ることが多く、晴れのエリアが広がりきらず、すっきりしない天気に。

今週末のぐずついた空模様は、梅雨入りが近いことを知らせるサインなのかもしれない。

梅雨入りはいつになる？

沖縄から近畿地方まで梅雨入りとなったが、そのほかの地域の梅雨入りはいつになりそうか？

早ければ7日（日）に関東や東海で梅雨入りとなる可能性がある。

一方、北陸や東北はもう少し先になる見込みだ。

いよいよ季節は梅雨へ。すっきりしない空と蒸し暑さに向き合う日々が始まりそうだ。体調管理には引き続き注意してほしい。

【執筆：フジテレビ気象センター 岡部茉莉】