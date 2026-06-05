「さすがに国際手配されない？！」上田竜也、韓国旅行ショット公開「どんな交友関係」「写真ヤバっ…」
元KAT-TUNの上田竜也さんは6月4日、自身のInstagramを更新。イケメンな俳優と韓国を訪れた時の写真を公開しました。
【写真】上田竜也がイケメン俳優と韓国旅行
この投稿に、元木さんは「最高でしたね」とコメント。ほかにもファンからは「かっこいいほんとに 眼福すぎる」「舞台お疲れさま 終わった瞬間に韓国へ飛ぶ行動力さすがです」「6枚目のアップの写真美しすぎて…滅」「こんなにかっこいいのさすがに国際手配されない？！？！大丈夫？！？！」「平成ギャルみたいなサングラスつけてて似合ってるのパネェはんぱ」「アップの写真ヤバっ…めっちゃカッコいい」「あれ？このお方うたのお兄さん!?え？また、どんな交友関係ですか」と、絶賛や驚きの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】上田竜也がイケメン俳優と韓国旅行
「かっこいいほんとに」上田さんは「舞台終わってそのまま誠也と友達と共に韓国に旅立った 今年2回目の韓国」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、俳優の元木聖也さんとのツーショットです。2人ともおしゃれで格好いいです。6枚目は、上田さんの顔がアップになったソロショット。大きなサングラスが似合っていて、きれいな肌も際立っています。また「帰り タクシー運転手に国内線と国際線間違われて連れてかれ チェックイン間に合わなくて猛ダッシュしたのももはや良い思い出」と、振り返りました。
「公輝と韓国旅行に行ってきた！」3月16日には「公輝と韓国旅行に行ってきた！」とつづり、俳優の前田公輝さんとのツーショットを公開していた上田さん。「初めて友達とプライベートで海外行った」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)