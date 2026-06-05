梅雨に行きたいと思う「山形県の旅行先」ランキング！ 2位「肘折温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
長雨が続いて気持ちまで沈みがちな時期は、視界いっぱいに広がる美しい青空と澄んだ空気に癒やされる旅の計画がおすすめです。雨を忘れさせてくれるほどの開放感に満ちた、初夏に一度は訪れてみたい憧れのエリアをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「山形県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「レトロな街並みや自然の景色をゆっくり楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「梅雨関係なく温泉は楽しめると思うから」（20代女性／石川県）、「天候に関係なく楽しめて、心と体を癒せる場所」（60代女性／その他）といったコメントがありました。
回答者からは、「レトロな街並みや自然の景色をゆっくり楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「雨に濡れた石畳や木造建築がより風情を増し、梅雨ならではの景色が楽しめると思ったからです。温泉街全体が落ち着いた雰囲気で、雨の日でも散策が楽しい場所だと感じました。温泉にゆっくり浸かりながら、静かな時間を過ごしたいと思いました」（40代男性／北海道）、「雨が降ることで大正ロマンあふれる温泉街がしっとりと濡れ、梅雨の時期ならではの風情ある街並みを楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「山形県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：肘折温泉／43票2位には、最上郡大蔵村にある開湯1200年以上の歴史を誇る湯治場「肘折温泉」がランクイン。昔ながらのレトロな温泉街の雰囲気が色濃く残るスポットです。梅雨の時期、山々に囲まれた静かな環境の中で、雨音を聞きながら浸かる良質な温泉は、心身ともに深い癒やしを与えてくれます。
回答者からは、「レトロな街並みや自然の景色をゆっくり楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「梅雨関係なく温泉は楽しめると思うから」（20代女性／石川県）、「天候に関係なく楽しめて、心と体を癒せる場所」（60代女性／その他）といったコメントがありました。
1位：銀山温泉／127票圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは、尾花沢市にある「銀山温泉」です。大正ロマンの風情が漂う木造バルコニー建築の旅館が川の両岸に立ち並ぶ、日本屈指の温泉街。梅雨のしっとりと雨に濡れる石畳や、夕暮れ時に灯るガス灯の明かりは非常にロマンチック。まるでタイムスリップしたかのような美しい景観を楽しめます。
回答者からは、「レトロな街並みや自然の景色をゆっくり楽しめそうだから」（40代女性／愛知県）、「雨に濡れた石畳や木造建築がより風情を増し、梅雨ならではの景色が楽しめると思ったからです。温泉街全体が落ち着いた雰囲気で、雨の日でも散策が楽しい場所だと感じました。温泉にゆっくり浸かりながら、静かな時間を過ごしたいと思いました」（40代男性／北海道）、「雨が降ることで大正ロマンあふれる温泉街がしっとりと濡れ、梅雨の時期ならではの風情ある街並みを楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)