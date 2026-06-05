今年度補正予算案をめぐり、参議院の予算委員会で質疑がおこなわれ、野党は高市総理大臣の陣営が中傷動画に関わったという疑惑を追及しました。

【映像】高市総理「かなり高い声でしゃべっていたので、違和感」

週刊文春が公開した、高市総理の秘書と動画作成者とのやりとりとされる音声について、確認することに消極姿勢だった高市総理ですが、きょうは「音声を聞いた」としたうえ「違和感がある」と述べました。

立憲・岸真紀子参院議員「公設秘書の声かどうかというのをお聞きしているんです。これは本人にも確認したかどうかお聞きします」

高市総理大臣「まず秘書本人かどうか、あのような音声をもとに判断することは難しゅうございます」「秘書のものとされた音声も、私と会話してる時よりもかなり高い声ではきはきとしゃべっていたので、違和感がありました」

立憲は、高市総理の秘書と中傷動画の作成者の関わりをくり返し追及したものの、高市総理は「『週刊誌の記事が正しい』と印象操作されると大変心外だ」と疑惑を否定しました。

一方、ナフサ不足への懸念に対して「全体量は足りている」と強調する理由について、赤沢経産大臣は、「国民に足りてないという認識を持たれた途端に不安から買いだめが広がる」と説明しました。

補正予算案は、こんや参議院の本会議で採決され、一部の野党も賛成し成立する見通しです。（ANNニュース）