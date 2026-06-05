父の日のプレゼントの候補に？ Gap、夏のアイテムをラインナップ
Gapは21日の父の日に向けて『Gap Icon』を主軸としたSummerアイテムを提案する。ブランドを象徴するTシャツをはじめ、コットンリネンシャツやポロシャツなど、快適な着心地と汎用性を兼ね備えたアイテムがラインナップされる。日常使いはもちろん、ギフトにも最適なコレクションは、全国のGapストアと公式オンラインストアで販売している。
【画像】涼しそう！鮮やかなブルーのポロシャツ
今夏のメンズコレクションでは、長く愛用できるベーシックアイテムをそろえている。快適な着心地と高い着回し力を備え、着る人の個性を引き立てるTシャツをはじめ、優れた伸縮性と多彩なカラーバリエーションが魅力のポロシャツ、軽やかな着用感のシアサッカー素材や清涼感のあるコットンリネン素材のシャツなど、夏を快適に過ごせるアイテムが充実している。
全国のGapストアでは、6日からFather’s Day イベントを開催する。期間中、店内レジカウンターまたはKIDSプレイグラウンドで、似顔絵を描いて贈ることができる父の日限定台紙を配布する。
■主要アイテム
・スタンダードクルーネックTシャツ（2490円）/スタンダードVネックTシャツ（2490円）…心地よい着心地と着回し力を備えたコットンジャージーTシャツ。
・ヘビーウェイト クロップドTシャツ（4990円）…ガーメントダイによる風合いが魅力のショート丈ヘビーウェイトコットンTシャツ。全11色展開。
・GAPロゴ ポロシャツ（4490円）/リラックスフィット ピケ クロップド ポロシャツ（5990円）…ブルーやネイビー、ストライプなど豊富なカラーバリエーションを揃えた、伸縮性に優れたコットンピケポロシャツ。優しく心地良い肌触りが特徴。
・シアサッカー ストライプ リラックスフィット ラウンドヘム シャツ（7990円）…通気性に優れたシアサッカーコットン素材を使用したリラックスフィットシャツ
・コットンリネンシャツ（6990円）/スタンダードフィット リネンブレンドバケーションシャツ（6990円）…麻55％、コットン45％のコットンリネン素材を使用。柔らかな肌触りと空気のような軽やかさが魅力。
【画像】涼しそう！鮮やかなブルーのポロシャツ
今夏のメンズコレクションでは、長く愛用できるベーシックアイテムをそろえている。快適な着心地と高い着回し力を備え、着る人の個性を引き立てるTシャツをはじめ、優れた伸縮性と多彩なカラーバリエーションが魅力のポロシャツ、軽やかな着用感のシアサッカー素材や清涼感のあるコットンリネン素材のシャツなど、夏を快適に過ごせるアイテムが充実している。
■主要アイテム
・スタンダードクルーネックTシャツ（2490円）/スタンダードVネックTシャツ（2490円）…心地よい着心地と着回し力を備えたコットンジャージーTシャツ。
・ヘビーウェイト クロップドTシャツ（4990円）…ガーメントダイによる風合いが魅力のショート丈ヘビーウェイトコットンTシャツ。全11色展開。
・GAPロゴ ポロシャツ（4490円）/リラックスフィット ピケ クロップド ポロシャツ（5990円）…ブルーやネイビー、ストライプなど豊富なカラーバリエーションを揃えた、伸縮性に優れたコットンピケポロシャツ。優しく心地良い肌触りが特徴。
・シアサッカー ストライプ リラックスフィット ラウンドヘム シャツ（7990円）…通気性に優れたシアサッカーコットン素材を使用したリラックスフィットシャツ
・コットンリネンシャツ（6990円）/スタンダードフィット リネンブレンドバケーションシャツ（6990円）…麻55％、コットン45％のコットンリネン素材を使用。柔らかな肌触りと空気のような軽やかさが魅力。