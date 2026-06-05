タレントの北斗晶が4日、自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介との「31回目」となる結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦で記念日を祝ったことを明かした。

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「31回目の結婚記念日」と題して更新したブログで、北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」と切り出し、無事に検査を終えたことを報告。朝から絶食状態だったため「無性にコッテリガッツリな物が食べたく」なり、佐々木とともに遅めの“朝食”へと向かったことを説明した。

6月4日は夫婦の31回目の結婚記念日だったそうで、「トンカツ」を食べてお祝い。北斗は、バリエーション豊かなカツを片っ端から注文したという。その食事中、佐々木がチーズ入りのカツを食べたところ「中のチーズが熱すぎて パパ…悲鳴をあげてました」と、ハプニングがあったことも明かした。

検査も終わり一安心した2人は、その後ショッピングへ。しかし、ウロウロしながらも「やっぱり見ちゃうのは、すーちゃんの洋服ばかり」と、2歳の初孫・寿々ちゃんの服を探したことを報告した。「お互いに一着づつ買ってじーちゃんとばーちゃんから。完全に孫バカなおじーとおばーです」（原文ママ）と、祖父母としての顔を覗かせた。

さらに、帰宅後には佐々木が記念日のホールケーキを購入してくれていたという。北斗は「本当に毎年、毎年、ありがとう〜」と感謝。ケーキを三角にカットすることはせず、「そのまま、ダイレクト食い」と、結婚記念日の過ごし方をつづった。