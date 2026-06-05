テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は５日、視聴者からの投稿動画で「いいにおい」「くっさ〜」と“話す”インコを紹介した。

インコはにおいをかぎ分けているのではなく、飼い主の言葉をまねしていることをスタジオでは説明した。

この動画を受けてコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「オウムに比べるとインコはそこまで頭よくないからね」と明かし「最近、僕が見て喜んでいるオウムさんはですね…」と切り出したが「そうか…今、朝か…食事中かやめよう…やめた」とコメントを自制した。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は「なんだ？やめたって」と突っ込んだ。玉川氏は「言いたかったんだけど、ちょっと言いづらかった」と返した。

これに長嶋は「その後に玉川さんがオウムの知能を俺と比較するのかな？みたいな…そこまで計算したんだけど。話し終わっちゃったね」と突っ込むと玉川氏は「そんな失礼なこと」と返した。

それでも長嶋は「前、言ったじゃない？オウムの知能と俺の知能、一緒だみたいな」と玉川氏の過去の発言を引き出し「そんなこと言ってない。失礼なこと言ってないですよ」と玉川氏は釈明したが「言ってたよ。俺の小学校の時の知能と何かどうのこうのって言ってたもん」と迫った。

２人の舌戦にスタジオが笑いに包まれる中、司会の羽鳥慎一アナウンサーは「気をつけましょう」と玉川氏をたしなめると「言ってたの？」と玉川氏は確認。羽鳥アナは「言ってました」と伝えていた。