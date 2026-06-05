歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が夏服姿をアップした。

５日までにインスタグラムで「先日 ついに 夏ワンピース始めました。。。」と書き出すと、ノースリーブのワンピ姿を投稿。

「水分補給と日焼けに気をつけなくてはならない季節になってきましたね 昨日は 六月大歌舞伎 初日でしたお客様には お足元の悪い中、お運びいただきありがとうございました」などと伝え、「２５日まで 歌舞伎座にて上演しております ぜひ ご予定いただけましたら 嬉しいです」と呼びかけた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の勘太郎と次男・長三郎の２人の息子がいる。

すっかり大人な姿に女優・鈴木砂羽が「カワユ〜」とコメント。フォロワーからは「ワンピース似合ってますね。長い黒髪もいい感じ」「いつまでも可愛らしさがありつつ、大人の魅力も」「なんで年取らないの？」「なぜ歳を取らないのだろう？なぜいつもこんなに可愛いのだろうと本気で思う」「えっ！めちゃくちゃ可愛い〜」「清楚な美しさでお綺麗です」「愛さん程素敵な四十代は居ない」「大きなお子様がいる様に見えません」「中学生のお子さんがいるとは思えない」「こんな可愛いママがいるんだ」と絶賛した。