◆米大リーグ カブス７ｘ―６アスレチックス（４日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが４日（日本時間５日）、本拠地・アスレチックス戦で劇的なサヨナラ勝ちをして、連敗を３で止めた。負ければ本拠地９連敗で地区最下位転落だったが、３点を追う９回に４点を奪い、一気に試合をひっくり返した。先発した今永昇太投手（３２）は、不運もあって７回途中で８４球を投げ、４本塁打を浴びるなど６安打６失点、５奪三振で降板。勝敗はつかなかった。防御率は４・７４となった。

初回は先頭のボルテから空振り三振を奪うなど、たった９球で３者凡退の好発進を切った今永。２回も内野ゴロ３つの９球で３者凡退に抑えた。３回は先頭のゲロフに遊撃への内野安打を許したが、続くマクニールを注文通りの二ゴロ併殺打。このイニングも８球でまとめ、３回までを２６球で１安打無失点でまとめた。

４回は２者連続三振を奪ったが、２死走者なしからランゲリアーズに右翼席へ先制点となる１５号ソロを被弾。 ０―１となった５回は再び立ち直って９球で３者凡退に抑えた。

６回は１死から９番のウィリアムズにこの試合初めての四球を与えると、続くボルテに左中間への適時二塁打を浴びて痛恨の追加点を与えた。さらに、２死二塁でランゲリアーズの中堅への打球を中堅手・クローアームストロングが見失い、後方に落ちると、打者は一気に本塁打まで戻るランニングホームランで２点が入り、まさかの不運でリードが４点に広がった。

直後の６回裏にクローアームズトロングが意地のソロで１点を返したが、３点ビハインドの７回には、先頭のソダーストロムに８号ソロ、続くハイムに３号ソロと２者連続本塁打を被弾し、リードを５点に広げられて降板した。

自身は直近４登板連続で敗戦投手になっていたが、９回に代打・鈴木誠也外野手（３１）の安打などで一気に打線がたたみかけて、最後はクローアームストロングがサヨナラ打を放って試合を決めた。７敗目が消えた今永は試合後の現地放送のインタビューで、「自分が追加点を取られてしまって、劣勢になったにもかかわらず、こうやって逆転したことによって、僕自身も次につながるので、本当にチームメートに感謝しています。メカニズムはすごいよかった。球速を出そうと思って出したわけではないけど少し上がっていたのはいい傾向だと思います」と振り返っていた。