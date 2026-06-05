◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦 １―２位決定戦 鹿島―神戸（６日・メルカリスタジアム）

優勝に王手をかけた神戸は５日、アウェーでの鹿島との第２戦へ向け、神戸市内で非公開の最終調整を行った。練習後にはオンライン会見を実施。ホームでの第１戦（５月３０日・ノエスタ）に元日本代表ＦＷ大迫勇也のハットトリックなどで５―０と勝利し、就任１年目でのタイトル獲得を目前にしたミヒャエル・スキッベ監督は「１ミリも油断していないし、試合は必ず０―０で始まるので、高い集中力をもって臨み、自分たちが競争相手としてふさわしいと示せればいい」と謙虚。昨季のＪ１王者・鹿島に敬意を表し、かぶとの緒を締めた。

ゴールが期待される元日本代表ＦＷ武藤嘉紀も「本当に５―０で勝ったことは忘れて、アウェーの地ですが、ヴィッセルの強さを証明するためにもしっかり勝って、カップを掲げたい」と連勝締めを宣言。鹿島への警戒は緩めず「あちらには、５点を返せる選手がそろっている。最初からフルスロットルで１２０％出せるように、そして先制し、早い段階で失点しないこと。そこは集中したい」と攻めの姿勢を強調した。

神戸は２戦合計で鹿島を上回って優勝すれば、２０１９年度の天皇杯、２３年度のＪ１、２４年度のＪ１と天皇杯に続く５冠目のタイトル獲得となる。