◆競泳 ▽日本選手権 第２日（５日、東京アクアティクスセンター）

男子５０メートル平泳ぎ予選が行われ、４日に１００メートルを制した岡留大和（インターナショナルＳＣ）が２６秒７６の好タイムをマークし、午後の決勝に駒を進めた。序盤から飛び出し、テンポの良い泳ぎで前日に続きトップで予選を突破。「（自己）ベストなのでいいと思う」と表情を緩めた。

２４年夏から米カリフォルニア大バークレー校に通い、国内レースも２年３か月ぶりだったが、１００メートルでは日本記録保持者の大橋信（しん、枚方ＳＳ）を抑えて優勝。「朝起きたら、アメリカからメッセージがたくさん来た」と反響は大きかったと話す。「しっかりタイムを出せて、大学を代表するものとしてアピールするものができて良かった」と１秒近く更新した自己記録に胸を張った。

この日の５０メートルでも自己ベストを０秒６２も縮めた。２６秒７６は日本記録（２６秒６５）まで０秒１１の好記録。決勝での記録更新にも期待がかかるが、「応えられればいいけど、あまり記録にはこだわらない」と自然体で臨む構えを示した。「今の記録が僕のベストタイムなので、それよりも速く泳げたらベストタイムになる」と予選以上のタイムを求め、２冠を射程に捉えた。