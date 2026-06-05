【気象庁】「熱帯低気圧」は「台風」になる可能性がある

台湾付近の「熱帯低気圧」は、反時計回りの「循環」が強まる要因は小さいが、東側の気圧の傾きが大きくなって風が強まり、一時的に台風になる可能性が出てきました。

雨・風シミュレーションでは、７日（日）から８日（月）ごろにかけて反時計回り「渦」が日本を横断する予想となっています。

まだ予想は不確実ですが、このシミュレーションでは、沖縄、九州を通り、四国、

東海、近畿、関東の太平洋側を進んだ「台風６号」と似た進路をとる可能性もあります。

【大雨警報】【土砂災害警報】の可能性は？

雨雲が予想以上に発達した場合や、激しい雨や非常に激しい雨が同じ場所で降り続いた場合は「レベル３大雨警報」「レベル３土砂災害警報」発表の可能性があります。台風６号の爪痕が残る中での大雨のため警戒しましょう。【警報級の可能性（中）】が多くなっています。

続いて、雨・風シミュレーションで、この「熱帯低気圧」の進路を見ていきます。

雨・風シミュレーションでは、「台風６号」と似た進路をとる可能性があります。

「台風６号と似ている？」進路は 雨風シミュレーション・８日まで

「熱帯低気圧」が「台風」になっても、風よりも大雨のほうが警戒しなくてはいけないようです。シミュレーションでは「台風６号」と似た進路を進み、復旧中の被災地では活発な雨雲がかかり、再び大雨のおそれがあります。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

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