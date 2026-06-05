冷蔵庫に余りがちな【ごまドレ】で味が即決まる！『豆腐とエリンギのこくウマ簡単煮』

使いきれずに余りがちな市販のごまドレッシングは、実は煮ものにも大活躍。こんがり焼いた豆腐にエリンギとねぎを合わせ、ごまの風味豊かな一皿に。身近な材料で作れるのに食べごたえがあり、白飯も進みますよ。

『豆腐とエリンギのごまドレッシング煮』のレシピ

材料（2人分）

木綿豆腐……1丁（約300g）

エリンギ（大）……2本（約100g）

ねぎ……1/2本（約50g）

小麦粉……大さじ1

〈A〉

水……1と1/2カップ

ごまドレッシング……大さじ3

しょうゆ……大さじ1



サラダ油……大さじ1

作り方

（1）下準備をする

エリンギは長さを半分に切り、さらに縦に2〜4等分に切る。ねぎは幅1cmの斜め切りにする。豆腐は横に6等分に切り、まな板に並べる。ペーパータオルで押さえて水けを取り、両面に茶こしを通して薄く小麦粉をふる。Aは混ぜる。

（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油を入れてから豆腐を並べ入れ、強めの中火で熱する。ジュージューと音がして1分ほど中火にして2分焼き、上下を返して1分焼く。エリンギとねぎを加え、Aをもう一度混ぜて加え、煮立ったらさらに5分ほど煮る。

おいしく作るコツ

フライパンに油を入れ、豆腐を並べ入れてから火にかけ、じっくりと焼きます。こうすると油がはねることがなく、焼き目がつきやすくなります。

しょうゆを加えることで味が引き締まります。冷蔵庫に余ったドレッシングの活用にもぜひ！

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）