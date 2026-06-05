2児の母・石川梨華、揚げたて手作り唐揚げ披露「いい色してる」「サクサク感完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/05】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月3日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの唐揚げを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。、「サクサク感完璧」揚げたて手作り唐揚げ
石川は、「久しぶりに唐揚げ」「#チャーミークッキング」のハッシュタグを添え、調理場でのショットを投稿。ワイヤーネットの上に綺麗に並べられた、揚げたてでジューシーなきつね色をした鶏の唐揚げを披露している。
また「揚げたてうまっ！！」と、出来立ての味が満足いくものだったことも記している。
この投稿に、ファンからは「カラッと揚がっていて美味しそう」「手料理食べたい」「お料理上手で尊敬」「いい色してる」「サクサク感完璧」「食べごたえありそう」などという反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2児の母・41歳元モー娘。、「サクサク感完璧」揚げたて手作り唐揚げ
◆石川梨華、手作りの唐揚げ披露
石川は、「久しぶりに唐揚げ」「#チャーミークッキング」のハッシュタグを添え、調理場でのショットを投稿。ワイヤーネットの上に綺麗に並べられた、揚げたてでジューシーなきつね色をした鶏の唐揚げを披露している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラッと揚がっていて美味しそう」「手料理食べたい」「お料理上手で尊敬」「いい色してる」「サクサク感完璧」「食べごたえありそう」などという反響が寄せられている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】