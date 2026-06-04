韓国トレンド雑貨が集結！「CAViAR PRODUCTS」がジェイアール名古屋タカシマヤで期間限定ポップアップを開催

名古屋初上陸！「CAViAR PRODUCTS」ポップアップストアの概要は？

CAViAR PRODUCTS

最先端の韓国トレンドに敏感なみなさんに、絶対に見逃せない耳寄りなお知らせ！ オンラインで話題のキュレーションショップ「CAViAR PRODUCTS」が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて名古屋初のポップアップストアを期間限定で開催します。日本初上陸の韓国発ブランドやここだけの別注・先行発売アイテムが一堂に会する特別な7日間。お部屋をおしゃれに彩る韓国雑貨や、日々のコーデを格上げする韓国小物をリアルに体験できるチャンスです。その魅力をたっぷりとお届けします♪

おしゃれ女子の間で話題の「CAViAR PRODUCTS(キャビアプロダクツ)」は、日常を少しだけ特別にするアイテムを提案するオンラインキュレーションショップ。今回は、韓国・ソウルの“今”の空気感を詰め込んだ待望のリアルイベント「LIFESTYLE EDIT」が名古屋で初開催されます。

ネットでしか見られなかった最先端の韓国発のファッション＆ライフスタイル雑貨が集結する、ファン待望の機会。

開催期間は、2026年6月10日(水)から16日(火)までの7日間。営業時間は10:00から20:00までとなっており、お仕事帰りや学校帰り、週末のお出かけにも立ち寄りやすいのが嬉しいポイント。1週間限定のプレミアムなイベントなので、スケジュール帳へのチェックは必須です☆

開催場所はジェイアール名古屋タカシマヤ9階

イベント会場となるのは、アクセス抜群なジェイアール名古屋タカシマヤの9階イベントスポット1。駅直結の好立地で、雨の日でも濡れずにショッピングを楽しめます。お買い物ついでにふらっと立ち寄れるオープンな空間に、おしゃれなインテリア雑貨やアパレル小物が並ぶ様子は、まるでソウルのセレクトショップを訪れたかのようなワクワク感を味わえます！

争奪戦必至！韓国トレンドを牽引する大注目の「日本初上陸＆別注ブランド」

今回のポップアップ最大の目玉は、ここでしか手に入らない日本初上陸の韓国トレンドブランドや、限定の別注プロダクト。実際に手にとって質感を確かめられるリアルイベントだからこそ、お気に入りのアイテムを確実に見つけたいところ。

特に注目度の高い、感度の高い女性に刺さる3つの最旬ブランドをご紹介します。

愛のメッセージを届ける韓国発ブランド「BLUELUE(ブルールー)」

キャップ／\8,800、バッグ／\7,700、キーリング／\5,500(全て税込み)

エイリアンのキャラクター「LUE」が地球に愛を届けるという、キャッチーなコンセプトで人気を集める「BLUELUE(ブルールー)」。キュートなぬいぐるみキーリングや、デイリー使いにぴったりなキャップ、バッグは、コーデにシャレ感をプラスしてくれます。

新作キャップ／各\7,700(税込み)

さらに今回のイベントでは新作のキャップ2種もお披露目され、個性を出したいトレンドセッター必見のラインナップとなっています☆

アップサイクルが新鮮な「OverLab(オーバーラボ)」

キャップ／\7,040、バックパック／\12,100(全て税込み)

サステナブルなマインドと優れたデザイン性を両立させたソウル発のブランドが「OverLab(オーバーラボ)」。レジャースポーツの廃材をアップサイクルして作られるバッグや小物は、すべてが一点物のような特別感を持っています。

エコバッグ／\1,980(税込み)

今回のイベントでは、「CAViAR PRODUCTS」が別注した限定エコバッグが初披露♪ 売り切れ前にぜひ手に入れたいマストバイアイテムです！

“空間を色で満たす”「BANACO(バナコ)」のインテリア雑貨

ルームスリッパ／\3,740(税込み)

ポップで洗練された色使いが魅力のライフスタイルブランド「BANACO(バナコ)」も見逃せません。お部屋にあるだけで気分が上がるカラフルなルームスリッパに加え、今回のポップアップでは新作の晴雨兼用折り畳み傘も登場。

新作晴雨兼用折り畳み傘／各\3,520(税込み)

憂鬱な雨の日も、お気に入りの韓国雑貨があればハッピーに過ごせること間違いなしです。

日常が特別になる！狙うべき「先行発売アイテム」とおすすめ韓国小物

お部屋の模様替えや、日々のコーディネートにさりげなく韓国っぽさをプラスできる先行発売アイテムも多数ラインナップ。ディテールにこだわった韓国小物をプラスするだけで、いつもの日常がガラリとあか抜けます。自分へのご褒美や、お友達へのギフトにもぴったりな名作たちを厳選しました♡

月曜日が愛おしくなる「I Hate Monday」のソックス＆新作マット

ソックス／\1,980(税込み)

「月曜日がちょっとだけ好きになる」をテーマにした、韓国を代表するソックスブランド「I Hate Monday(アイヘイトマンデー)」。絶妙な配色とシアーなデザインが可愛いコラボソックスは、足元からトレンド感を演出してくれます。

新作マット／\5,500(税込み)

さらに、お部屋のアクセントになるポップな新作マットも会場で先行販売されるため、インテリア好きなら要チェックです！

おうち時間を格上げする「MERRYFRIDAY」のスローケット

スローケット／\9,900(税込み)

インドアでもアウトドアでも大活躍してくれる韓国発のスローケットブランド「MERRYFRIDAY(メリーフライデー)」。グラフィカルでおしゃれなレタリングやイラストが施されたスローケットは、ソファにかけるだけで一気に韓国風インテリアが完成します！

cheetah／\9,900(税込み)

中でも、イベント先行発売アイテムとして登場する、レオパード柄が目を惹く「cheetah」は特に大注目の一枚です。実用性はもちろん、インテリアの主役としても活躍。

他にも気になる韓国小物ブランドが集結！

注目のカジュアルブランド「elldu」

キャップ／\6,930(税込み)

韓国のシティーファッションを象徴するロゴキャップが大人気の注目ブランド。今どきのシャレ感を出せるストレートバイザーのキャップがアイコニック♡

カードケースに特化したブランド「double quotes」

左：カードケース／\6,930、右：カードホルダー／\5,940(税込み)

韓国食文化の副産物“イールスキン”を使用したカードケースのブランド。1点ごとに異なるレザーの表情も魅力です。

クッションミラーのブランド「MIHOMIDU」

韓国雑貨

韓国のメタルアーティスト兼インフルエンサー「Amira」によるクッションミラーのブランド「MIHOMIDU(ミホミドゥ)」。

クッションミラー／\27,500(税込み)

部屋に置くだけで一気に韓国っぽさが加速する、アートピースのような鏡を展開しています。

ユニークな雑貨ブランド「SPEXTRUM」

左：ティッシュケース／\6,490、右：フラワーベース／\3,080(税込み)

韓国デザイナー集団による、デザイナーズブランド。ユニークなデザインの雑貨を取り扱っていて、人との被りもほぼなし。スケッチブックから飛び出しているように見えるフラワーベースは、夏のひまわりシーズンに向けて、ゲットしたいアイテム！

POPUPイベントの情報まとめ

ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される「CAViAR PRODUCTS」のポップアップストアは、日本の店舗ではなかなか出会えない最先端の韓国雑貨やトレンド小物を、実際に目で見て触れて購入できる貴重なチャンス。日本初上陸ブランドや、ここでしか買えない限定別注アイテムは、おしゃれに敏感な女の子たちの間で話題になること間違いなし。2026年6月10日からの7日間、ぜひお友達を誘って、ソウルの“今”を体感しにジェイアール名古屋タカシマヤ9階へ足を運んでみてください。あなただけの特別なアイテムが、きっと見つかります！

CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT”

会期：2026年6月10日(水)～6月16日(火)

営業時間：10:00～20:00

会場：ジェイアール名古屋タカシマヤ 9階イベントスポット1

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール

電話番号：03-6804-5201

オンラインストア：https://www.caviar-products.jp

Instagram：https://www.instagram.com/caviar_products.jp/