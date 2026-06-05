11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

現在、東京ディズニーシーでは”東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル”というイベントが開催中です！

毎年恒例になってきているイベントで、年を重ねるごとにメニュー数が増えていたり、範囲が広がっていたりして、その人気ぶりが見て取ることができます。

今年は、ピクサー作品『レミーのおいしいレストラン』の雰囲気を楽しむことができるデコレーションやスペシャルメニューなども登場しました。

ということで今回は、私自身も毎年楽しみにしているこのイベントをたっぷり堪能してきたので、実際に飲食したものたちを紹介していきたいと思います！

今回紹介するものは全てアメリカンウォーターフロントにあるレストランやワゴンでの取り扱いになります。

まずは、レストラン”ニューヨーク・デリ”から。

このレストランに『レミーのおいしいレストラン』のデコレーションが店外にも店内にもあり、とても可愛いので、これを見るためだけに行って欲しいくらいです。

”鴨のコンフィ、アッシェ・パルマンティエ”

柔らかい鴨のコンフィはゴロッと大きめで食べごたえがあります。

ボロネーゼとポテトにチーズがかかっていて、冷めるとチーズが固まってしまうので、早めに食べるのをおすすめします。

濃いめの味付けで、さらにチーズも濃厚なのでお酒のアテにぴったり！

”チーズケーキ、ミックスベリーソース”

レミーの形したチョコが乗っていて、見た目から大優勝な濃厚チーズケーキ。

ミックスベリーのソースには、しっかり酸味もあるので味変にもなります。

”ワインカクテル(赤ワイン＆レモネード)”

赤ワインにレモネードってどういう感じになるのだろうと、とても楽しみにしていたドリンク。

すごく飲みやすく、ゴクゴクといけてしまうので気を付けてください(笑)

レモネードの酸味が、赤ワインのコクとぴったりあっていて、夏にピッタリのジュースくらいの感覚で飲んでしまいました…！

続いては、港の桟橋にあるワゴン”バーナクル・ビルズ”

”ビアカクテル(レモンジンジャー＆キンモクセイシロップ)”

キンモクセイのいい香りが飲む前から香ってきて、その瞬間にこのドリンクへの期待がグンっと上がりました。

レモンジャムの酸味と甘み、ジンジャーの辛味、ビールの苦味のバランスがとても良く、これからの季節にぴったりな爽やか夏の味。

レモンピールが入っているのも嬉しいポイント。

”骨付きソーセージとチキンのBBQソース”

チキンのしっとりとした柔らかさとその美味しさに感動。

味付けも丁度よい濃さで本当にBBQを食べているかのように感じます。

ソーセージは、皮パリッと中ジューシーでこれまた最高。

ビールに合いまくるし、上手い組み合わせすぎる！

続いては、S.Sコロンビア号近くにありテラス席も構えるカウンター”ハドソンリバー・ハーベスト”

”ハヤシソースのミートボールとマカロニチーズ”

このイベントでは有名食品会社とのコラボ商品も幾つかあるのですが、こちらはハウス食品株式会社とのコラボです。

ひと口ではいけないくらいの大きさのミートボールが3つ入っていて大ボリューム。

ハヤシソースがこってりしてるので結構濃いめの味付けになっていて、お酒が飲みたくなる味の濃さでした。

マカロニチーズもチーズがたっぷりかかっているので、ガツンとチーズを感じられて、ミートボールと一緒に食べるのも最高！

最後は、レストラン櫻のわきに構えたカウンター”ウォーターサイドテラス”

”日本酒カクテル(アップル＆バニラ)”

去年も登場していたドリンクで、とても美味しかったので今年も登場してくれて嬉しかったです。

日本酒の味をしっかり感じられるのが最高。

結構甘めではあるので日本酒が得意ではない方でも割と飲みやすいものではあると思います。

すりおろしリンゴが入っているので、風味というよりはしっかりとリンゴがいてくれるのがとても良い。

綺麗なイエローのドリンクにカラフルなおいりが乗っていて、見た目も可愛く映えますね。

まだまだ他にも飲食したものはあるので、また次回、紹介していきたいと思います！

ぜひみなさんも、多彩で美味しい料理やドリンクを味わいながら巡る食の旅とディズニーシーの素晴らしい景色を堪能してみてはいかがでしょうか？？

「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/foodandwinefestival2026/

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

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