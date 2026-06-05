◇インターリーグ カブス7―6アスレチックス（2026年6月4日 シカゴ）

カブスは4日（日本時間5日）、アスレチックスに7―6で劇的な逆転サヨナラ勝ち。連敗を3で止めた。ランニング本塁打を許す拙守の汚名を返上して試合を決めた「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）が、ヒーローインタビューで思いを語った。主な一問一答は以下の通り。

――サヨナラのチャンスをものにした。打席に入った時、どんなことを考えていた？

「あのイニングをつないでくれた仲間たちに、本当に感謝していた。（9回に）3点差を追いつくというのは大きなことだし、それこそがこのチームの底力だと思っている。（好機を演出した）誠也、マイク（ブッシュ）…あれこそがまさに僕たちの実力なんだ」

――ホームランでもその場面をつくるお膳立てをした。その場面については？

「カッター（カットボール）を待っていた。彼（相手先発のギン）は低めに良いスライダーを何球か投げてきたが、何球かそれを見ることができたのはラッキーだった。その後、彼が1球甘く（高く）投げてきたので、それを捉えることができた」

――あの（ランニング本塁打になった）守備についても聞かないといけない。この試合の大きな局面だった。何が起きたのか？

「あれは無力感を味わったよ。球場にいる全員の中で、自分だけがボールを見失っているような気分だった。どうしようもないことだったし、受け入れなければならないけど、その後の打席に切り替えて集中できたのは良かった」

――ファンの大歓声をどう受け止めている？

「僕がメジャーに昇格して以来ずっと、彼らはどんな時もともに歩んでくれた。どんな時も。彼らは、僕たち選手と同じように粘り強く耐えてくれている。ここ数週間、彼らには明らかに忍耐が必要な状況だったけど……世界最高のファンです。だから、僕たちは常に背後に彼らの支えを感じているよ」

――（ドリンクを浴びる手荒い祝福を受け）この後シャワーを浴びる必要がある？それとも、今浴びたものをシャワー代わりにする？

「うん、ゲータレードの匂いがするし、たぶんベタベタしているね（笑い）」

カブスは3点を追う9回に一挙4得点。1点差に迫った2死一塁から代打の鈴木誠也外野手（31）が左前打を放って好機を拡大し、続くスワンソンが同点の中前適時打。なお二、三塁としたサヨナラ機で、クローアームストロングが右前打を放って試合を決めた。

先発の今永昇太投手（32）が6回0/3を6安打6失点。4本塁打を許したが、そのうちの1本が6回にクローアームストロングが打球を見失ってのランニング本塁打だった。