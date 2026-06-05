今回は、高校で自分をいじめた女が、突然連絡してきた理由についてのエピソードを紹介します。

高校の同窓会があると知り…

「高校時代、女子3人グループからひどいいじめをされていました。いじめの原因は私が地味でぱっとしないというどうでもいい理由でしたが、今でも心の傷になっているほど辛かったです。

そんな私ですが、大人になり自分の好きな仕事に就き、平凡ながら幸せに暮らしています。そしてある日、高校の同窓会があると知ったんです。ただいじめられた過去もあり、同窓会に参加するつもりはありませんでした。

しかし、同窓会があると知った翌日、なんと高校時代に私をいじめていた女子の一人から、SNSのアカウントに『同窓会に来てほしい』『昔のことを謝りたくて……』とDMが来たんです。びっくりしましたし迷いましたが、謝ってくれるなら話を聞きたいと思い、同窓会に参加することにしました。ところが同窓会では、謝るどころかマウントを取られ、散々でした」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 結局いじめっ子女子は、同窓会で謝る気なんて最初からなかった、ということですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。