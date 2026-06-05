マンネリうどんを卒業！ゆで鍋いらずで野菜たっぷり「ワンパンうどん」アイデア2品
【写真を見る】野菜たっぷりの洋風うどんを“ワンパン”で「ツナとズッキーニのトマトソースうどん」
頼る機会も多い冷凍うどん。気づけば味つけがワンパターンになっていませんか？そんなときは発想を変えて“パスタ風”にアレンジ。フライパン1つで作れる手軽さで、いつものうどんがぐっと新鮮な一皿に変わります。休日ごはんのマンネリ打破にぴったりなアイデアレシピをご紹介します。
■ツナとズッキーニのトマトソースうどん
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
ツナ缶（ノンオイル）…小2缶（約140g）
ズッキーニ…1本（約200g）
玉ねぎ…1/4個（約50g）
■トマトソース＜混ぜる＞
カットトマト缶…1/2缶（約200g）
オリーブ油…大さじ1
塩…小さじ1/4
こしょう…少々
【作り方】
1．ズッキーニは1cm厚さの半月切りに、玉ねぎは縦5mm幅に切る。
2．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフライパンに並べる。トマトソースをかけたらツナを缶汁ごと加え、玉ねぎ、ズッキーニを広げてのせる。ふたをして中火にかける。
3．ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。うどんがほぐれたらふたを取り、全体をさっと混ぜる。
（1人分337kcal／塩分1.7g）
＜ポイント＞
冷凍うどんは凍ったままIN！フライパン1つで具だくさんのうどんが完成！
■えびとブロッコリーのペペロンチーノ
刻んだブロッコリーがうどんにからんで、うまみたっぷりのソースに!
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
むきえび…150g
ブロッコリー…1/2個（約150g）
にんにく…1片
赤唐辛子の小口切り…1本分
片栗粉 酒 オリーブ油 塩 こしょう
【作り方】
1．ブロッコリーは粗く刻む。にんにくはみじん切りにする。えびは片栗粉適量をまぶして流水でもみ洗いし、水けを拭き取る。
2．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフラ イパンに並べる。えび、ブロッコリー、にんにく、唐辛子を入れ、酒大さじ2、オリーブ油大さじ1、塩小さじ1/3、こしょう少々をかけてふたをし、中火にかける。
3．ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。うどんがほぐれたらふたを取り、全体をさっと混ぜる。
（1人分331kcal／塩分1.8g）
＊ ＊ ＊
フライパン1つで、いつものうどんが新しいおいしさに大変身。冷凍うどんをそのまま使うから、ゆでる手間がないのもうれしいですよね。野菜もたっぷり取れるアイデアレシピをぜひ試してみてください。
レシピ考案／新谷友里江 撮影／澤木央子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美