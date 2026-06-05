山形県内ではけさも、クマの目撃や痕跡の情報が相次いでいます。

【写真を見る】吉村知事「クマに県境はない」国や東北各県との広域連携の対応言及 けさも県内クマの出没相次ぐ（山形）

また、県境を越える野生動物について、県は国の施策と合わせて対応を進めたいとしています。

おととい（３日）、宮城県で開かれたクマ対策会議では、東北各県と国が連携してクマの個体数の管理など対策を進める方針が確認されました。

こうした状況を受けて、吉村知事はきょうの定例会見で今後のクマ対応について言及しました。

吉村知事「クマに県境はない、広域な所は政府にお願いしたいと申し上げてきた」

県によりますと野生動物が県境を越えた場合、国がブロック単位で、生息調査を担う方針が確認されたということです。

また、県では昨年度から、山間部におけるクマの生息調査を進めていて、今後、国の施策と合わせた対応を取りたいとしています。

■相次ぐクマの目撃

こうした中、県内ではきょうもクマの出没が相次いでいます。

長井市では、けさ７時半過ぎ、九野本の畑でクマの足跡が複数発見されました。きのうは、寺泉にある企業の資材置き場でクマのフンが確認されています。

また、山形市の山寺周辺ではクマの目撃が相次いでいます。

けさ８時前、山形市山寺地内でクマ１頭が目撃されました。現場は所部橋の東付近です。１日には線路付近で目撃されたほか、きのうは、山寺に近い下東山の河川敷で 目撃されています。

県内のクマの目撃件数は先月末時点で２７９件で、去年の同じ時期と比べて９１件多くなっています。

県は、クマに対しより強く警戒を求める「クマ出没特別警報」について各自治体の声を踏まえて導入を検討したいとしています。