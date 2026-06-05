『ナゾトレMAXXX』（フジテレビ系）の公式Xが更新。阿部亮平（Snow Man）と藤原丈一郎（なにわ男子）のオフショットが公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】阿部亮平＆藤原丈一郎の2ショット／収録後の和やかトーク

6月4日放送回のテーマは「ホームセンターの便利家事グッズ」。イケオジチームのゲストには宇治原史規（ロザン）、イマドキチームのゲストには藤原丈一郎、森泉を迎え、カインズやDCMの“家事ストレスを解消する神アイテム”を深掘りした。

■阿部亮平＆藤原丈一郎、笑顔の2ショット

投稿では、スタジオセットの花装飾を囲むように並ぶ阿部と藤原の2ショットが公開された。

阿部はストライプ柄のダークグレーのセットアップに黒シャツを合わせた落ち着いたスタイル。藤原は淡いブルーグレーのジャケットに黒のシアートップス、白シャツをレイヤードし、爽やかな雰囲気を漂わせている。

ふたりはお互いを称えるように両手を広げたポーズで、にこやかな表情をカメラに向けた。

SNSでは「ほのぼのしてかわいい」「阿部ちゃんのスタイルがバグ」「夢のような2ショット」「推しと推し」「脚長っ」「爽やか」「ほぼ同期ショットだ」「丈くん萌え袖は反則」「なんか新鮮」などの声が寄せられている。

■和やかな収録後トークも

なお、番組の公式Instagramでは、収録後トークも公開。和やかな雰囲気の中、“ややこしい”先輩後輩関係についても明かしている。