結婚5周年・バービー、夫婦“ラブラブ”2ショットを夫・つーたんが公開「新生フォーリンラブですか？」「本当に素敵」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（42）が3日、夫・つーたんのインスタグラムに登場。結婚記念日を迎えたことを報告し、夫婦の仲むつまじい2ショットを複数枚公開した。
【写真】「本当に素敵」結婚5周年を迎えた、バービー＆夫・つーたんの夫婦“ラブラブ”2ショット
つーたんは「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」とつづり、華やかな衣装に身を包んだバービーとの記念ショットを投稿。2人で寄り添ったり、ハートポーズを作ったりする姿を披露している。
さらに「この5年を振り返ってみると、いろーーーーーんなことがありましたが」「時を経て、いまだから話せることもあるもんだなぁ。久しぶりの手紙交換も良いもんですね！」とつづり、結婚生活を回顧した。
最後には「6年目もよろしくお願いします！」とバービーへメッセージを記し、フォーリンラブの代表的なポージングをした2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「お二人がずっと幸せでありますように」「バビたんを射止めたつーたんのお顔拝見したすぎる!!」「新生フォーリンラブですか？」「本当に素敵」「HAPPYな気持ちになれました」と祝福の声が寄せられ、仲の良さが伝わる写真にも注目が集まっていた。
【写真】「本当に素敵」結婚5周年を迎えた、バービー＆夫・つーたんの夫婦“ラブラブ”2ショット
つーたんは「今年の結婚記念日は、かーたんとおしゃれなレストランでランチ」とつづり、華やかな衣装に身を包んだバービーとの記念ショットを投稿。2人で寄り添ったり、ハートポーズを作ったりする姿を披露している。
最後には「6年目もよろしくお願いします！」とバービーへメッセージを記し、フォーリンラブの代表的なポージングをした2ショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「結婚記念日おめでとうございます」「お二人がずっと幸せでありますように」「バビたんを射止めたつーたんのお顔拝見したすぎる!!」「新生フォーリンラブですか？」「本当に素敵」「HAPPYな気持ちになれました」と祝福の声が寄せられ、仲の良さが伝わる写真にも注目が集まっていた。